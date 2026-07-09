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    Pakistan fordert USA und Iran zu Zurückhaltung auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan ruft USA und Iran zu Zurückhaltung auf
    • US-Militärangriffe im Iran lösten neue Eskalation aus
    • Dialog und Rahmenabkommen als Weg zum Frieden
    Pakistan fordert USA und Iran zu Zurückhaltung auf
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Der Vermittlerstaat Pakistan hat die USA und den Iran angesichts der erneuten militärischen Eskalation zu Zurückhaltung aufgerufen. "Ein erneuter Konflikt liegt in niemandes Interesse", heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Sie erfolgte, nachdem das US-Militär in der Nacht zum Mittwoch Ziele im Iran angegriffen hatte.

    Unterdessen begann das US-Militär mit einer weiteren Angriffswelle. Gut informierte Kreise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatten am Mittwoch Sorgen zurückgewiesen, die jüngste Eskalation könne den Verhandlungsprozess gefährden.

    Eine nächste Runde wäre demnach wieder in Pakistan möglich. Auch die katarische Hauptstadt Doha sei im Gespräch, hieß es. Ein konkreter Termin war jedoch nicht bekannt. Es gebe "keine Alternative" zu einem fortgesetzten Dialog und Diplomatie, "um das gemeinsame Ziel des Friedens in der Region zu erreichen", hieß es in der Erklärung des pakistanischen Außenministeriums.

    Man fordere alle Seiten auf, ihren Verpflichtungen aus dem Mitte Juni unterzeichneten Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges nachzukommen, hieß es. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran sind das iranische Atomprogramm, die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus sowie Irans Unterstützung für militante Gruppen in der Region./ln/DP/zb







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