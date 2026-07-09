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    Nach Krach in Ankara

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    Trump mit warmen Worten für Spanien

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump lobt Spaniens Regierung trotz Konflikt
    • Spanien leistet größere Zahlung und Comeback
    • Merz: Sánchez unternimmt große Kraftanstrengungen
    Nach Krach in Ankara - Trump mit warmen Worten für Spanien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach dem Krach beim Nato-Gipfel in Ankara lobende Worte für Spaniens Regierung gefunden. Es gebe nach wie vor Probleme mit Ländern wie Spanien, sagte Trump auf dem Rückflug nach Washington. "Aber Spanien hat heute ein beeindruckendes Comeback hingelegt." Nach der Begründung gefragt, sagte Trump, die Regierung sei der Bitte einer größeren Zahlung nachgekommen. "Und hätten sie das nicht getan, würden wir nicht einmal mehr mit ihnen sprechen."

    Trump hatte die Regierung um Ministerpräsident Pedro Sánchez beim Nato-Gipfel in Ankara hart attackiert und einen Abbruch der Handelsbeziehungen angekündigt. Er begründete das damit, dass Spanien das Nato-Ziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben ablehne und den USA Stützpunkte im Iran-Krieg verweigert habe.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zum Abschluss des Gipfels bereits gesagt, Sánchez habe versichert, dass seine Regierung "jetzt wirklich größte Kraftanstrengungen unternimmt". Das sei "auch auf große Zustimmung von Trump in der Sitzung gestoßen"./jcf/DP/zb






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