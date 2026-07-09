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    Hochwasser führen zu größeren wirtschaftlichen Schäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftsschäden seit 2020 bei rund 400 Mio Euro
    • Anzahl der Hochwasser stabil Schadensschwere steigt
    • Wohnen und Arbeiten weiterhin in Hochwasserzonen
    Hochwasser führen zu größeren wirtschaftlichen Schäden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hochwasser verursachen einer neuen Analyse zufolge zunehmend schwerere Schäden in Europa. Der wirtschaftliche Schaden eines Hochwassers lag seit 2020 preisbereinigt im Schnitt bei ungefähr 400 Millionen Euro, wie der Kreditversicherer Allianz Trade aus Hamburg mitteilte. Von 2000 bis 2019 betrug der Vergleichswert hingegen rund 100 Millionen Euro.

    Wie lässt sich der Anstieg erklären? Zumindest nicht mit der Häufigkeit der Ereignisse, bilanzieren die Autoren. Seit 2000 gebe es im Jahr annähernd 50 Hochwasser in Europa. Was sich verändert habe, sei die Schwere mancher Ereignisse. Die Autoren verweisen etwa auf die Ahrtal-Flut 2021.

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    Ein weiterer Grund für höhere Schäden sei, dass weiter in hochwassergefährdeten Gebieten gelebt und gearbeitet werde. Vergleichbare Hochwasser vernichteten heutzutage deutlich mehr Kapital als vor zwei Jahrzehnten, heißt es in der Untersuchung "Europa unter Wasser". Die Politik könne aber entscheiden, wo gelebt und gearbeitet werde.

    Allianz rät zu Hochwasserschutz

    Hochwasser führen der Allianz zufolge nicht allein zu Schäden, sie hemmen auch anhaltend die wirtschaftliche Entwicklung. "Ausbleibende Investitionen, geringere Einkommen und schwächeres Wachstum" seien die Folgen, sagte der Allianz-Trade-Chef in Deutschland, Milo Bogaerts.

    Die Allianz schätzt basierend auf einer theoretischen Berechnung, dass ein Hochwasser in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt über mehrere Jahre um insgesamt 0,7 Prozent senken würde. Der Versicherer rät auch deshalb, in den Hochwasserschutz zu investieren. Das habe "immensen volkswirtschaftlichen Nutzen". Jeder Euro spare Schäden in etwa vierfacher Höhe.

    Der weltweite Wasserkreislauf ist nach einem Bericht der Weltwetterorganisation aus dem vergangenen Jahr aus den Fugen geraten. Das führe dazu, dass viele Flüsse entweder zu wenig oder zu viel Wasser führten. Hauptursache ist demnach der Klimawandel./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 418,0 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 159,66 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 487,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -16,57 %/+63,05 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Allianz-Aktie: kurzfristig überkauft und im Sog der Versicherungsbranche gestiegen; Widerstand am oberen Trendkanal, Kurs möglicherweise für dieses Jahr ausgereizt. Diskussionen zu Dividendenrendite (~4,5%), Rückkäufen und Akkumulationssignalen, Hedging mit Puts, inflationsbereinigte Betrachtung (nominal seit 2001 kaum bewegt, Total Return mit Reinvestition deutlich stärker) und Nähe zum ATH.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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