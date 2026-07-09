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    Boehringer-Deutschlandchef

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    Industrie wird de-priorisiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Branche wird durch Gesetzesreform benachteiligt
    • Höherer konstanter Herstellerabschlag löst Unmut aus
    • Investitionen in Deutschland werden unwahrscheinlicher
    Boehringer-Deutschlandchef - Industrie wird de-priorisiert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    INGELHEIM (dpa-AFX) - Kurz vor den geplanten Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat zur Reform der gesetzlichen Krankenkassen hat der Deutschlandchef von Boehringer Ingelheim vor negativen Folgen gewarnt. Es gebe eine Bewegung in eine Richtung, bei der die Industrie de-priorisiert werde, sagte Médard Schoenmaeckers der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

    Der Grundtenor sei nach Änderungen an dem Gesetzentwurf nach wie vor, dass Innovationen der Pharmabranche nicht anerkannt würden. "Wir fühlen uns nicht als Gewinner", sagte Schoenmaeckers. Es bleibe das Gefühl, dass die Industrie der einzige Kostenträger sei, der weiter zusätzlich belastet werde.

    Höherer konstanter Herstellerabschlag sorgt für Unmut

    Am ursprünglichen Gesetzentwurf hatten Pharmaunternehmen etwa den vorgesehenen dynamisch anpassbaren Preis-Abschlag auf Medikamente kritisch gesehen. Moniert wurde, dass dies jegliche Planbarkeit zunichtemache. Dass nun doch kein dynamischer Abschlag kommen solle, begrüßte Schoenmaeckers. "Aber die Industrie sieht sich nun mit einem mehr als doppelt so hohen, konstanten Herstellerabschlag konfrontiert."

    Darüber hinaus habe eine Befreiungsklausel für Preisabschläge zugunsten von in Deutschland forschenden Unternehmen nicht den Weg ins Gesetz gefunden. Das sei bedauerlich. Wenn dann noch eine Preis-Mengen-Regelung komme, eine Art Umsatzdeckel für erlösstarke Medikamente, sei das absurd, sagte Schoenmaeckers. Es werde bestraft, dass ein Präparat erfolgreich sei.

    Investitionen in Deutschland werden unwahrscheinlicher

    Bei Boehringer Ingelheim ist Jardiance unter anderem für die Behandlung von Diabetes, Herzinsuffizienz oder chronische Nierenerkrankungen ein wichtiger Umsatzbringer. Der Einsatz dieses Medikaments könne Krankenkassen unter dem Strich Kosten sparen, zum Beispiel für teure Dialyse-Behandlungen, sowie Krankheitstage reduzieren und die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten verbessern, sagte Schoenmaeckers.

    "Das ist keine Anerkennung von Innovation", betonte der Deutschlandchef von Boehringer Ingelheim. Das Unternehmen hatte im Juni geplante Investitionen von 900 Millionen Euro in Deutschland gestoppt. Als Gründe nannte das Unternehmen schwierige Bedingungen hierzulande, die Sparvorgaben der Bundesregierung und Druck aus den USA.

    Investitionen aus der Branche in Deutschland würden mit dem geplanten Gesetz unwahrscheinlicher, sagte Schoenmaeckers. Es brauche Strukturreformen im Gesundheitssystem, Ineffizienzen müssten beseitigt werden./chs/DP/zb







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