Levi Strauss liefert – doch die Aktie kippt trotzdem weg! Was ist hier los?

Levi Strauss erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 28 Cent. Analysten hatten nach Daten von LSEG im Schnitt nur mit 24 Cent gerechnet. Der Umsatz lag mit 1,56 Milliarden US-Dollar über den erwarteten 1,52 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es 1,45 Milliarden US-Dollar.

Levi Strauss hat geliefert. Und zwar gleich doppelt. Der Jeans-Konzern übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Trotzdem rutschte die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um fast sechs Prozent ab.

Auch unter dem Strich lief es besser. Der Nettogewinn stieg auf 87,3 Millionen US-Dollar bzw. 22 Cent je Aktie. Im Vorjahr waren es 67 Millionen US-Dollar beziehungsweise 17 Cent je Aktie.

Der eigentliche Paukenschlag steckt jedoch im Ausblick. Levi Strauss erwartet für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,46 bis 1,52 US-Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 1,42 bis 1,48 US-Dollar. Damit liegt Levi am oberen Ende der Spanne über der LSEG-Erwartung von 1,50 US-Dollar.

Auch beim Umsatz wird der Konzern mutiger. Die Erlöse sollen im Gesamtjahr um sieben bis 7,5 Prozent steigen. Zuvor hatte Levi Strauss lediglich ein Wachstum von 5,5 bis 6,5 Prozent angepeilt. Finanzchef Harmit Singh zufolge dürfte etwa die Hälfte des Wachstums aus höheren Preisen resultieren. Die andere Hälfte soll durch den Verkauf höherer Stückzahlen erzielt werden.

Das ist wichtig. Denn damit zeigt Levi: Die Kunden schlucken nicht nur Preiserhöhungen. Sie kaufen auch mehr. Konzernchefin Michelle Gass sagte gegenüber CNBC, der Kernkunde bleibe robust, selbst bei höheren Benzinpreisen. Zwei Drittel des Umsatzwachstums seien über höhere Stückzahlen erzielt worden.

"Unsere Nachfrage bleibt gesund", sagte Gass. Levi Strauss sieht seine Stärke beim klassischen Levi’s-Geschäft, bei Signature und beim neuen Premium-Angebot Blue Tab.

Zudem hebt Levi Strauss die Dividende an. Eigentlich ein starkes Signal. Doch die Aktie fällt trotzdem. Die Anleger feiern den Denim-Boom nicht. Offenbar fragen sie sich, wie viel davon schon eingepreist war.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Levi Strauss & Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 24,37EUR auf NYSE (09. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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