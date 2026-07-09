Schrottberg in Salzgitter brennt seit Stunden
- Schrotthaufen bei Salzgitter weiter in Brand
- Bagger räumten Haufen, 100 Einsatzkräfte vor Ort
- Dichter Rauch Anwohner sollen Fenster schließen
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Schrottberg auf dem Gelände des Stahlkonzerns Salzgitter AG steht immer noch in Flammen. Ein Bagger nahm den großen Schrotthaufen in der Nacht Stück für Stück auseinander, damit die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen konnten, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte. Die aufwendigen Löscharbeiten werden demzufolge voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinein andauern.
Um die 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, um das Feuer zu löschen. Sie seien gut vorangekommen, sagte ein Sprecher am frühen Morgen: Der aufsteigende Rauch sei bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor. Anwohner sollten aber weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.
Der etwa 40 mal 40 Meter große und rund 15 Meter hohe Schrotthaufen auf dem Gelände des Stahlproduzenten war gegen 19.00 Uhr in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sorgte allerdings für dichten, dunklen Rauch. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben./pto/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,96 % und einem Kurs von 49,39 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -37,61 %/+30,81 % bedeutet.
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Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
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