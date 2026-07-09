🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    Linke

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    10.000 Mieter alarmieren über 'Wucher-App' die Ämter

    Für Sie zusammengefasst
    • Gut 10.255 Haushalte meldeten überhöhte Mieten
    • Durchschnittliche Überschreitung im Schnitt 66 Prozent
    • App 303.500 Nutzungen und 198.000 überhöhte Mieten
    Linke - 10.000 Mieter alarmieren über 'Wucher-App' die Ämter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Gut 10.000 Haushalte bundesweit haben im Rahmen einer Aktion der Linken seit Ende 2024 ihre mutmaßlich überhöhten Mieten an die Behörden gemeldet. Dies berichtet die Linksfraktion im Bundestag nach Auswertung ihrer vor eineinhalb Jahren gestarteten "Mietwucher-App". Diese sei inzwischen in 36 Städten verfügbar und insgesamt gut 303.500 Mal genutzt worden.

    In rund 198.000 Fällen seien die überprüften Mieten überhöht gewesen. Doch hätten viele Menschen dies nicht an die Ämter gemeldet, weil sie Angst hätten, ihre Wohnung zu verlieren, vermutet die Linke. Bei den 10.255 Haushalten, die dies doch taten, lagen die "Überschreitungen im Schnitt bei 66 Prozent", teilte die Linksfraktion mit. Nach deren Berechnungen müssten die Mieten dieser Haushalte im Schnitt jeweils um 250 Euro pro Monat gesenkt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia!
    Long
    19,89€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,49€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jede dritte Meldung aus Berlin

    Laut Wirtschaftsstrafgesetz kann es eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn Mieten für Wohnräume um mehr als 20 Prozent über ortsüblichen Vergleichswerten liegen und der Vermieter es ausnutzt, dass es kaum Angebote auf dem Markt gibt. Bei um mehr als 50 Prozent überhöhten Mieten kann es sich laut Rechtsprechung unter bestimmten Bedingungen um eine Straftat handeln.

    Besonders häufig wurde die Linken-App der Auswertung zufolge in Berlin genutzt: Allein 111.777 Mal trugen dort Mieterinnen und Mieter ihre Daten in das Programm ein, 4.658 Mal schalteten sie die Behörden ein. Nach Angaben der Linken wurden im Oktober 2025 in Friedrichshain-Kreuzberg ein Bußgeld von 26.000 Euro und eine Mietrückzahlung von 22.000 Euro durchgesetzt.

    Frankfurt am Main Vorreiter

    Am striktesten geht den Angaben zufolge Frankfurt am Main vor. Das Frankfurter Wohnungsamt habe seit 2020 mehr als tausend Verfahren geführt und 330.330 Euro Rückzahlungen erwirkt. In Berlin, Leipzig und Tübingen seien eigene Stellen zur Verfolgung von Mietwucher geschaffen worden. Städte wie Hannover, Leipzig oder Hamburg hätten eigene Meldeportale für illegale Mieten geschaffen. Die Wucher-App habe etwas ins Rollen gebracht, meint die Linke.

    "Illegale Mieten müssen gesenkt werden", erklärte die Abgeordnete Caren Lay. "Die Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen durch die Kommunen ist möglich, wird aber immer noch von viel zu wenigen Verwaltungen engagiert betrieben." Dass konkrete Fälle gemeldet würden, helfe den Stadtverwaltungen./vsr/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 8,99 auf Lang & Schwarz (08. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,67 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,96 %/+60,79 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Linke 10.000 Mieter alarmieren über 'Wucher-App' die Ämter Gut 10.000 Haushalte bundesweit haben im Rahmen einer Aktion der Linken seit Ende 2024 ihre mutmaßlich überhöhten Mieten an die Behörden gemeldet. Dies berichtet die Linksfraktion im Bundestag nach Auswertung ihrer vor eineinhalb Jahren gestarteten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     