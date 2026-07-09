JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 10 auf 6 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jose Asumendi geht davon aus, dass der Autokonzern noch etwa 14 Monate benötigen wird, bis niedrigere Preise beim Teileeinkauf durchschlagen und sich auch in den Produkteinführungen 2027 und 2028 bemerkbar machen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals erwartet der Experte ziemlich mau, wie er am Mittwochabend schrieb. Die Realität sei, dass die Konkurrenz aus China den Europäern auf ihrem Heimatmarkt weitere Anteile wegnehme./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 4,736EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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