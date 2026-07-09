JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag. Angesichts jüngster Investitionen, Zukäufe und Produkteinführungen der Niederländer ist er noch optimistischer geworden hinsichtlich ihres Burggrabens gegen die KI-Konkurrenz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 59,04EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
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