ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Stellantis auf 'Neutral' - Ziel runter auf 6 Euro
- JPMorgan senkt Kursziel Stellantis auf 6 Euro
- Auf Neutral abgestuft, Erholung nach 14 Monaten
- Schwaches Q2 erwartet, China gewinnt Marktanteile
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 10 auf 6 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jose Asumendi geht davon aus, dass der Autokonzern noch etwa 14 Monate benötigen wird, bis niedrigere Preise beim Teileeinkauf durchschlagen und sich auch in den Produkteinführungen 2027 und 2028 bemerkbar machen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals erwartet der Experte ziemlich mau, wie er am Mittwochabend schrieb. Die Realität sei, dass die Konkurrenz aus China den Europäern auf ihrem Heimatmarkt weitere Anteile wegnehme./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 4,719 auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -7,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 13,71 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +26,41 %/+89,61 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6 Euro
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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Was die europäischen Automobilwerte im allgemeinen angeht gebe ich Dir recht (Habe mich leider nicht von Porsche SE getrennt 🙁 😢). Wie lale93 vertrete ich allerdings auch die Ansicht das Stellantis der europäischen Autokonzernen ist dem ich am ehesten den Rebound zutraue. Die Streichung der Dividende hat hier für mich auch einen symbolischen Charakter. - Man zeigt offen wie ernst man die Lage einschätzt und wie sehr man gewillt ist Perspektiven zu entwickeln. 🤢🙂
Es wird hier und bei den anderen Automobilwerten noch ganz erheblich weiter Richtung Süden gehen! Der Tiefpunkt ist noch lange nicht erreicht…..
Ich denke, wir werden bis zum Jahresende deutlich höhere Kurse sehen.
(wie immer, nur meine Einschätzung)