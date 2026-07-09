JPMorgan senkt Stellantis auf 'Neutral' - Ziel runter auf 6 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 4,719 auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -7,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 13,71 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +26,41 %/+89,61 % bedeutet.