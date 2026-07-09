Nordex heimst ein Drittel mehr Aufträge zu stabilen Preisen ein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 41,25 auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -11,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,85 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -17,22 %/+44,28 % bedeutet.