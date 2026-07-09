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    Nordex heimst ein Drittel mehr Aufträge zu stabilen Preisen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex erhielt im Q2 Aufträge für 3.054 MW
    • Durchschnittspreis stabil bei 0,97 Mio Euro je MW
    • H1 Bestellungen 4.923 MW fast 10% über Vorjahr
    Nordex heimst ein Drittel mehr Aufträge zu stabilen Preisen ein
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im zweiten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor. Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für 3.054 Megawatt Leistung ein, das war knapp ein Drittel mehr, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag stabil bei 0,97 Millionen Euro je Megawatt Leistung. Kunden bestellten insgesamt 496 Windkraftanlagen für Projekt in zehn Ländern, stärkste Einzelmärkte waren Deutschland, die USA und die Türkei. Nach dem ersten Halbjahr liegen die Orders von Nordex mit 4.923 Megawatt fast 10 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, der Verkaufspreis zog in diesem Zeitraum leicht an./men/stk

    Nordex

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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 41,25 auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -11,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,85 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -17,22 %/+44,28 % bedeutet.





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