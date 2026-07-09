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    Fielmann AG beschleunigt internationales Umsatzwachstum in Q2/2026-Ausbau

    Fielmann startet 2026 mit Wachstum, rasanter Expansion und KI-Schub – und legt damit das Fundament für seine internationale Vision 2035.

    Fielmann AG beschleunigt internationales Umsatzwachstum in Q2/2026-Ausbau
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Fielmann-Gruppe einen Konzernumsatz von 1,25 Mrd. EUR (+2% gegenüber dem Vorjahr); das internationale Umsatzwachstum beschleunigte sich von +1% im Q1 auf +6% im Q2, währungsbereinigt +6%.
    • Das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr lag bei ca. 296 Mio. EUR, die bereinigte EBITDA-Marge betrug 24%.
    • Expansion: Im ersten Halbjahr wurden 37 Niederlassungen eröffnet; insgesamt 1.299 Standorte; für das Gesamtjahr 2026 sind 70 neue Standorte geplant (33 im zweiten Halbjahr), das Expansionstempo liegt damit rund dreimal höher als 2025 (22).
    • Personal- und KI-Drives: deutlicher Personalaufbau (in Deutschland Vierfachung der Bewerbungen; Neueinstellungen von Augenoptikern/Hörakustikern verdoppelt) und der Einsatz KI-unterstützter Sehstärkenbestimmung in 166 Niederlassungen; bis Jahresende sollen 300 Standorte in Europa damit ausgestattet sein.
    • Vision 2035 und internationales Wachstum: erhebliche Expansionspotenziale in Augenoptik, Hörakustik und medizinischen Dienstleistungen; starkes internationales Wachstum in Spanien (+10% währungsbereinigt) und Polen (+7% währungsbereinigt) im Q2.
    • Ausblick 2026: Umsatzsteigerung von 5–7% auf 2,55–2,60 Mrd. EUR; bereinigte EBITDA-Marge rund 23%; bereinigte EBT-Marge 12–13%; aufgrund geopolitischer/makroökonomischer Unsicherheiten Ergebnisse am unteren Ende der Prognosebandbreite; Halbjahresbericht am 27. August 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Fielmann ist am 09.07.2026.

    Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.992,80PKT (-1,00 %).


    Fielmann

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    ISIN:DE0005772206WKN:577220
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