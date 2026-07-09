ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Wolters Kluwer auf 'Overweight' - Ziel auf 87 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel Wolters Kluwer auf 87 Euro
- Rating neueinstufung von Neutral auf Overweight
- JPMorgan sieht Vorteil durch Investitionen und KI
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag. Angesichts jüngster Investitionen, Zukäufe und Produkteinführungen der Niederländer ist er noch optimistischer geworden hinsichtlich ihres Burggrabens gegen die KI-Konkurrenz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:12 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 61,09 auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,10 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,30EUR.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 87 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wolters Kluwer - A0J2R1 - NL0000395903
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wolters Kluwer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Warum soll die Aktie nicht steigen?
Dann kannste demnächst 20.000 Firmen schliessen. Die Welt wird von 20 Ki Unternehmen gemanaged und wir brauchen nix anderes mehr.
Wolters Kluwer liefert Software und Informationsdienste für Ärzte, Anwälte, Steuerberater und Compliance-Abteilungen. Der gigantische Burggraben („Moat“) dieses Geschäfts liegt in der Regulatorik: Wenn sich Steuergesetze ändern oder neue medizinische Leitlinien erscheinen, müssen Profis die Software von Wolters Kluwer nutzen, um rechtssicher zu arbeiten. In einer Welt, die immer bürokratischer und komplexer wird, ist dies ein eingebauter Wachstumsmotor. Die Kundenbindungsraten sind exzellent, da ein Wechsel der Kern-Software in Kanzleien oder Kliniken mit enormem Aufwand verbunden wäre.
Die KI-Perspektive: Daten als Goldmine
Ist KI eine Gefahr für juristische oder medizinische Datenbanken? Im Gegenteil. Generische KIs (wie ChatGPT) halluzinieren oft – ein absolutes No-Go im Gerichtssaal oder bei der Diagnose. Wolters Kluwer nutzt KI, um seine exklusiven, verifizierten Datenbanken für den Nutzer schneller durchsuchbar zu machen. Hier gilt: KI ist nur so gut wie die Datenbasis. Da Wolters Kluwer auf jahrzehntelang kuratiertem Fachwissen sitzt, wird die KI hier zum Effizienz-Turbo für den Kunden, für den dieser bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen.