JPMorgan hebt Wolters Kluwer auf 'Overweight' - Ziel auf 87 Euro

Dann kannste demnächst 20.000 Firmen schliessen. Die Welt wird von 20 Ki Unternehmen gemanaged und wir brauchen nix anderes mehr.





Wolters Kluwer liefert Software und Informationsdienste für Ärzte, Anwälte, Steuerberater und Compliance-Abteilungen. Der gigantische Burggraben („Moat“) dieses Geschäfts liegt in der Regulatorik: Wenn sich Steuergesetze ändern oder neue medizinische Leitlinien erscheinen, müssen Profis die Software von Wolters Kluwer nutzen, um rechtssicher zu arbeiten. In einer Welt, die immer bürokratischer und komplexer wird, ist dies ein eingebauter Wachstumsmotor. Die Kundenbindungsraten sind exzellent, da ein Wechsel der Kern-Software in Kanzleien oder Kliniken mit enormem Aufwand verbunden wäre.

Die KI-Perspektive: Daten als Goldmine

Ist KI eine Gefahr für juristische oder medizinische Datenbanken? Im Gegenteil. Generische KIs (wie ChatGPT) halluzinieren oft – ein absolutes No-Go im Gerichtssaal oder bei der Diagnose. Wolters Kluwer nutzt KI, um seine exklusiven, verifizierten Datenbanken für den Nutzer schneller durchsuchbar zu machen. Hier gilt: KI ist nur so gut wie die Datenbasis. Da Wolters Kluwer auf jahrzehntelang kuratiertem Fachwissen sitzt, wird die KI hier zum Effizienz-Turbo für den Kunden, für den dieser bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen.





...aus dem Stockreport