Agrana Beteiligungs: EBIT soars in Q1 2026/27
Despite slightly lower revenue, the company delivered a strong earnings rebound in Q1 2026/27 and expects further profit growth supported by savings and targeted investments.
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- Revenue in Q1 2026/27: €855.3 million, down 2.8% year-on-year.
- EBIT rose to €35.4 million, +521.1% YoY.
- EBIT margin: 4.1%.
- Consolidated profit for the period: €19.3 million, +344.3% YoY.
- Equity ratio: 45.3% (up from 44.1%).
- Outlook for 2026/27: EBIT expected to be significantly higher; revenue slight increase; cost-saving measures up to €110 million; investments around €113 million.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Agrana Beteiligungs is on 09.07.2026.
The price of Agrana Beteiligungs at the time of the news was 11,875EUR and was up +2,15 % compared with the previous
day.
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