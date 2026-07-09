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    SpaceX: 400% Ziel — Milliardentraum oder riskante Blase?

    SpaceX: 400% Ziel — Milliardentraum oder riskante Blase?
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX erlebt nach dem Börsengang einen regelrechten Wall-Street-Schub: Analysten großer Häuser haben die Aktie nach Ende der Lock-up-Periode überwiegend mit Kaufempfehlungen versehen. Am aggressivsten tritt Raymond James auf, das die Aktie mit „Strong Buy“ und einem Kursziel von 800 US-Dollar startet — gegenüber einem Schlusskurs von rund 160 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von fast 400 Prozent. Analyst Brian Gesuale sieht SpaceX nicht länger nur als Raumfahrtfirma, sondern als grundlegende Infrastrukturplattform der nächsten industriellen Ära; Starship spielt dabei die zentrale Rolle.

    Auch Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs und Bernstein zeigen sich bullish mit Kurszielen zwischen etwa 205 und 239 US-Dollar; Durchschnittsziele liegen laut Bloomberg bei rund 236 US-Dollar. Die Institute rechnen SpaceX über drei Säulen — Raketenstarts, Starlink-Konnektivität und KI-getriebene Dienste beziehungsweise orbitale Rechenzentren — langfristig milliardenschwere Märkte zu. Goldman beziffert das adressierbare Volumen auf über 28 Billionen US-Dollar, wobei AI den Löwenanteil ausmache.

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    Gleichzeitig mahnen Analysten erhebliche Risiken an: Starship muss voll wiederverwendbar und wirtschaftlich werden, damit Startkosten deutlich sinken und Skaleneffekte greifen. Verzögerungen würden Wachstumsperspektiven verschieben; Kapitalbedarf ist hoch — Goldman schätzt zusätzliche Schulden von bis zu 270 Milliarden Dollar bis 2030. Bank of America hebt demgegenüber den Cashflow-Beitrag von Starlink hervor, der Reinvestitionen ermögliche.

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    Ein zusätzlicher kurzfristiger Kurstreiber ist die extrem schnelle Aufnahme in den Nasdaq‑100 nur 15 Handelstage nach dem IPO. Indexfonds müssen die Aktie nachbilden, was JPMorgan und BNP Paribas passive Käufe zwischen etwa 4,3 und bis zu 8 Milliarden Dollar erwarten lassen. Das anfänglich knappe Free Float kombiniert mit erzwungener Nachfrage verspricht starke, aber auch sehr volatile Kursbewegungen, bis Sperrfristen auslaufen und Angebot wächst.

    Gegen den Konsens steht Morningstar mit einer konträren Einschätzung: Die Analysten taxieren einen fairen Wert von nur 62,51 US-Dollar und empfehlen Verkauf. Sie sehen das Kerngeschäft als wertvoll an, bewerten jedoch die Zukunftsphantasien rund um Starship und orbitale Rechenzentren als spekulative „Call‑Optionen“ mit geringer Wahrscheinlichkeit. Für Anleger bleibt die Kernfrage, wie viel des hohen Preises schon die ferne Zukunft abbildet — und wie viel Risiko sie bereit sind zu tragen.

    Anleger sollten deshalb zwischen kurzfristigem Momentum und langfristigem Wertdiskurs unterscheiden: Trader profitieren von der engen Liquidität und Indexzuflüssen, Langfristanleger müssen das risikoreiche Bewertungsbild mit Variantenrechnungen, Kapitalbedarf und Zeitplänen für Starship abwägen. Eine gestaffelte Positionierung, Stop‑Loss-Regeln und Überprüfung der Realisierungsschritte von SpaceX erscheinen ratsam. Die Aktie bleibt ein Spiel mit hoher Volatilität, dessen Ausgang von technologischer Umsetzung und Kapitalmarktbedingungen abhängen wird. Investoren sollten Renditeerwartungen realistisch und den Zeithorizont großzügig wählen ausrichten.



    SpaceX

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    -13,52 %
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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 151,2USD auf Nasdaq (08. Juli 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.




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