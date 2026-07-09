Munition im Fokus: Rheinmetall-Deal, HK-Drohnenabwehr und Anlegerboom

Für Anleger ist weniger der Einzelfall relevant als die langfristige Auslastung der Munitionsfertigung. Rheinmetall peilt an, bis 2030 eine Jahresproduktion von etwa 1,5 Millionen 155‑Millimeter‑Geschossen zu erreichen. Solche Kapazitätsziele sowie wiederkehrende Abrufe und Rahmenverträge sind die Stellschrauben für nachhaltige Umsatzsichtbarkeit, Margenentwicklung und Bewertungsaufschläge. Zugleich bleiben Risiken: Produktionsengpässe, Lieferprobleme oder politische Entscheidungen können kurzfristig die Profitabilität belasten.

Rheinmetall hat einen weiteren Auftrag zur Lieferung 155‑Millimeter‑Artilleriemunition an die Ukraine erhalten. Ein namentlich nicht genanntes NATO‑Land bestellte laut Unternehmensangaben ER02A1‑Geschosse und modulare Treibladungen DM72; die Produktion erfolgt bei Rheinmetall Expal Munitions in Spanien und soll vor April 2027 abgeschlossen sein. Monetär handelt es sich um einen Auftragswert im mittleren zweistelligen Millionenbereich – für den Konzern kein Großdeal, strategisch aber symptomatisch für das derzeit dominierende Investmentnarrativ: knappe Munition, hoher Verbrauch in der Ukraine, Nachschubprogramme der NATO und massiver Kapazitätsausbau bei Rheinmetall. Technisch sind die Geschosse reichweitenoptimiert (Boat‑Tail rund 30 km, Base‑Bleed knapp 40 km), was ihre taktische Attraktivität erhöht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Privatbank Berenberg reduziert unterdessen das Kursziel für Rheinmetall von 1.750 auf 1.600 Euro, belässt die Einstufung aber auf „Buy“. Analyst George McWhirter erwartet, dass der Quartalsbericht Fortschritte bei der Lösung früherer Probleme mit Munitions‑ und Lkw‑Lieferungen zeigen wird. Zugleich hat die Stornierung eines Fregattenprojekts durch die Bundesregierung Berenberg veranlasst, die Gewinnschätzungen für 2026 bis 2028 leicht zu senken – ein Hinweis darauf, wie stark konjunkturelle und politische Großprojekte die Ergebnisprognosen in der Rüstungsbranche beeinflussen.

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Parallel meldet Heckler & Koch Fortschritte bei der Entwicklung einer Drohnenabwehr (Waffenstation Midgard 40) mit KI‑Funktionen; Feuertests verliefen erfolgreich. HK betont die wirtschaftliche Effizienz der Lösung für den Nahbereich (400–600 m). Außerdem hat die Bundeswehr inzwischen 250.000 Sturmgewehre über einen Rahmenvertrag abgerufen, was die Umsatzbasis stärkt. Geschäftszahlen bestätigen das Wachstum: 2025 stieg der Umsatz um 14,4 % auf 393 Mio. Euro, das Nachsteuerergebnis um etwa 25 % auf 39,5 Mio. Euro; der Auftragseingang verdoppelte sich nahezu auf 802 Mio. Euro.

Fazit: Die jüngsten Aufträge und Produktfortschritte untermauern die strukturelle Nachfrage nach konventioneller Munition und modernen Luftabwehrlösungen. Für Investoren bleibt entscheidend, ob Unternehmen Kapazitätserweiterungen zuverlässig umsetzen und politische Rahmenbedingungen stabile Auftragspipelines gewährleisten.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 1.064EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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