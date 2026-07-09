Nvidia: Börsenwert eine Billion verloren – BofA sieht Kaufchance

Die Korrektur ist weniger fundamental als sentimentgetrieben: Anleger drehen das Übergewicht im Nvidia‑Trade zurück und suchen nach Alternativen, vor allem im Speichersegment. Micron legte 2026 bislang rund 229 Prozent zu, AMD und Intel haben sich deutlich erholt. Der Philadelphia‑Halbleiterindex stieg um 74 Prozent und steuert auf sein bestes Jahr seit 2003 zu; Nvidia selbst liegt mit plus 5,6 Prozent unter den schwächsten Werten im Index.

Seit dem Allzeithoch Mitte Mai hat Nvidia rund eine Billion US‑Dollar an Börsenwert verloren; die Aktie fiel um 16 Prozent und notiert mit dem 18‑fachen der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne so günstig wie zuletzt Anfang 2019. Damit ist der Chiphersteller preiswerter bewertet als der S&P 500 (über 20×) und der Nasdaq 100 (nahe 23×) – eine seltene Konstellation für einstige Top‑Performer der Wall Street.

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Die Bank of America sieht in der Kursdelle jedoch eine Kaufchance. BofA stuft die Aktie als Kauf ein und argumentiert, die gegenwärtige Bewertung impliziere bereits einen Gewinneinbruch von 30–35 Prozent in den Jahren 2027/28, den sie für übertrieben hält. Ein zentraler Streitpunkt sind steigende Kosten für Hochbandbreitenspeicher (HBM): Zwar steigt der HBM‑Anteil pro Rack um 0,2–0,3 Mio. US‑Dollar, doch liege der Preis pro Rack insgesamt künftig bei 6–7 Mio. US‑Dollar (statt 3–4 Mio.), weil Nvidia Prozessoren, Netzwerkkomponenten und Software aufwerte. Daraus folgert BofA stabile Bruttomargen im mittleren 70‑Prozent‑Bereich.

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Zudem relativieren die Analysten die Bedrohung durch eigene ASICs großer Cloudkunden: Trotz eigener Chip‑Projekte von Google, Amazon und Meta hätten Nvidias GPU‑Erlöse seit 2015 um den Faktor 700 zugenommen; Umsätze mit Hyperscalern wuchsen zuletzt um 115 Prozent jährlich. BofA schätzt, Nvidia könne langfristig 65–70 Prozent der KI‑Investitionsausgaben kontrollieren.

Zusätzliche Impulse könnten von politischen Marktöffnungen kommen: Reuters berichtete, China erlaube KI‑Firmen den Kauf von Nvidia‑Chips, was Nachfrageperspektiven stärkt. Demgegenüber kursieren Berichte über eine angebliche historische Dividendenanhebung auf 0,25 US‑Dollar pro Quartal – eine Entwicklung, die, falls bestätigt, die Anlegerbasis verändern würde. In der summierten Einschätzung ergibt sich: Bewertungsrelief bietet Chancen, aber Risikoquellen bleiben – Margendruck, Wettbewerb und geopolitische Unsicherheiten verlangen weiterhin sorgfältiges Monitoring.

Auf kurze Sicht bleiben Volatilität und Rotation das dominante Thema; längerfristig stützen aber hohe Marktanteile, Software‑Ökosystem und wiederkehrende Hyperscaler‑Geschäfte die Profitabilität. Kritisch sind dennoch Produktionsengpässe, Preisdruck bei Speicher und mögliche Exportbeschränkungen. Für Investoren bedeutet das: Wer auf Sicherheitsmargen achtet, sollte Kurseinbrüche zur selektiven Aufstockung nutzen; risikofreudige Anleger finden in der deutlich abgesicherten Bewertung ein attraktives Chance‑Rendite‑Verhältnis. Eine genaue Due Diligence und Beobachtung der Geschäftsberichte bleibt unerlässlich für Anleger.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 204,1EUR auf Nasdaq (09. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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