🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia: Börsenwert eine Billion verloren – BofA sieht Kaufchance

    Nvidia: Börsenwert eine Billion verloren – BofA sieht Kaufchance
    Foto: NVIDIA Corporation

    Seit dem Allzeithoch Mitte Mai hat Nvidia rund eine Billion US‑Dollar an Börsenwert verloren; die Aktie fiel um 16 Prozent und notiert mit dem 18‑fachen der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne so günstig wie zuletzt Anfang 2019. Damit ist der Chiphersteller preiswerter bewertet als der S&P 500 (über 20×) und der Nasdaq 100 (nahe 23×) – eine seltene Konstellation für einstige Top‑Performer der Wall Street.

    Die Korrektur ist weniger fundamental als sentimentgetrieben: Anleger drehen das Übergewicht im Nvidia‑Trade zurück und suchen nach Alternativen, vor allem im Speichersegment. Micron legte 2026 bislang rund 229 Prozent zu, AMD und Intel haben sich deutlich erholt. Der Philadelphia‑Halbleiterindex stieg um 74 Prozent und steuert auf sein bestes Jahr seit 2003 zu; Nvidia selbst liegt mit plus 5,6 Prozent unter den schwächsten Werten im Index.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Short
    224,25€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    184,14€
    Basispreis
    1,86
    Ask
    × 9,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bank of America sieht in der Kursdelle jedoch eine Kaufchance. BofA stuft die Aktie als Kauf ein und argumentiert, die gegenwärtige Bewertung impliziere bereits einen Gewinneinbruch von 30–35 Prozent in den Jahren 2027/28, den sie für übertrieben hält. Ein zentraler Streitpunkt sind steigende Kosten für Hochbandbreitenspeicher (HBM): Zwar steigt der HBM‑Anteil pro Rack um 0,2–0,3 Mio. US‑Dollar, doch liege der Preis pro Rack insgesamt künftig bei 6–7 Mio. US‑Dollar (statt 3–4 Mio.), weil Nvidia Prozessoren, Netzwerkkomponenten und Software aufwerte. Daraus folgert BofA stabile Bruttomargen im mittleren 70‑Prozent‑Bereich.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Zudem relativieren die Analysten die Bedrohung durch eigene ASICs großer Cloudkunden: Trotz eigener Chip‑Projekte von Google, Amazon und Meta hätten Nvidias GPU‑Erlöse seit 2015 um den Faktor 700 zugenommen; Umsätze mit Hyperscalern wuchsen zuletzt um 115 Prozent jährlich. BofA schätzt, Nvidia könne langfristig 65–70 Prozent der KI‑Investitionsausgaben kontrollieren.

    Zusätzliche Impulse könnten von politischen Marktöffnungen kommen: Reuters berichtete, China erlaube KI‑Firmen den Kauf von Nvidia‑Chips, was Nachfrageperspektiven stärkt. Demgegenüber kursieren Berichte über eine angebliche historische Dividendenanhebung auf 0,25 US‑Dollar pro Quartal – eine Entwicklung, die, falls bestätigt, die Anlegerbasis verändern würde. In der summierten Einschätzung ergibt sich: Bewertungsrelief bietet Chancen, aber Risikoquellen bleiben – Margendruck, Wettbewerb und geopolitische Unsicherheiten verlangen weiterhin sorgfältiges Monitoring.

    Auf kurze Sicht bleiben Volatilität und Rotation das dominante Thema; längerfristig stützen aber hohe Marktanteile, Software‑Ökosystem und wiederkehrende Hyperscaler‑Geschäfte die Profitabilität. Kritisch sind dennoch Produktionsengpässe, Preisdruck bei Speicher und mögliche Exportbeschränkungen. Für Investoren bedeutet das: Wer auf Sicherheitsmargen achtet, sollte Kurseinbrüche zur selektiven Aufstockung nutzen; risikofreudige Anleger finden in der deutlich abgesicherten Bewertung ein attraktives Chance‑Rendite‑Verhältnis. Eine genaue Due Diligence und Beobachtung der Geschäftsberichte bleibt unerlässlich für Anleger.



    NVIDIA

    +0,01 %
    +2,85 %
    -1,43 %
    +15,53 %
    +31,03 %
    +362,19 %
    +968,42 %
    +15.366,59 %
    +1.276.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 204,1EUR auf Nasdaq (09. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidia: Börsenwert eine Billion verloren – BofA sieht Kaufchance Seit dem Allzeithoch Mitte Mai hat Nvidia rund eine Billion US‑Dollar an Börsenwert verloren; die Aktie fiel um 16 Prozent und notiert mit dem 18‑fachen der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne so günstig wie zuletzt Anfang 2019. Damit …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     