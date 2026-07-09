Ölpreise steigen nach neuen US-Angriffen auf den Iran

Brent legte zeitweise auf 79,30 US-Dollar je Barrel zu und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Am Donnerstagfrüh notiert Brent bei 78,94 US-Dollar und damit über 10 Prozent höher als vor 3 Tagen. Die US-Ölsorte WTI stieg ebenfalls deutlich und notierte zeitweise bei 74,80 US-Dollar je Barrel. Zuletzt notierte WTI bei 74,41 US-Dollar, was einem Anstieg von über 9 Prozent in den letzten Handelstagen entspricht.

Die Ölpreise haben ihren Anstieg deutlich ausgeweitet, nachdem das US-Militär neue Luftangriffe gegen den Iran gestartet hat. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten schürt erneut Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen insbesondere durch das steigende Risiko für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

USA starten neue Angriffe auf iranische Ziele

Auslöser der jüngsten Marktbewegung sind neue Militärschläge der Vereinigten Staaten gegen iranische Ziele. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) erklärte, die Angriffe dienten dem Schutz des Schiffsverkehrs und sollten die freie Passage durch die Straße von Hormus sicherstellen.

Nach Angaben aus US-Regierungskreisen sollen die aktuellen Operationen umfangreicher ausfallen als die Angriffe vom Vortag. Zeitgleich berichteten iranische Medien über Explosionen in mehreren Regionen des Landes, darunter Bandar Abbas, Abu Musa und Buschehr.

Die militärische Eskalation folgt auf iranische Angriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormus. Als Reaktion hatte Washington zuvor die im Rahmen einer zwischenzeitlichen Vereinbarung gewährten Erleichterungen für iranische Ölexporte wieder aufgehoben.

Trump verschärft den Ton gegenüber Teheran

Für zusätzliche Unsicherheit sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er kündigte weitere Angriffe auf den Iran an und erklärte zugleich, dass die vorläufige Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts mit dem Iran nicht länger Bestand habe.

Gleichzeitig schloss Trump jedoch einen umfassenden Krieg gegen den Iran ausdrücklich aus. Bereits zuvor hatte Washington die Sanktionserleichterungen für iranische Ölexporte wieder aufgehoben, die im Rahmen des zwischenzeitlichen Abkommens vereinbart worden waren. Dieser Schritt erfolgte nach den iranischen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!