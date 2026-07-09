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    US-Bitcoin-Reserve stockt – Milliarden BTC bleiben weiter blockiert

    Die US-Pläne zum Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve kommen nur schleppend voran. Präsident Donald Trump hatte bereits im März 2025 per Executive Order die Schaffung einer Strategic Bitcoin Reserve angeordnet; Ziel ist, vom Staat durch straf- und zivilrechtliche Einziehungen erlangte Bitcoin langfristig als Reserve zu halten statt zu veräußern. Seither hakt die Umsetzung an rechtlichen und institutionellen Fragen: Zwischen Finanzministerium und Handelsministerium wird noch diskutiert, welche Behörde die Verwaltung übernehmen kann und ob das Finanzministerium überhaupt über die erforderliche Rechtsgrundlage für eine dauerhafte Verwahrung verfügt. Das Office of Legal Counsel im Justizministerium arbeitet mit den betroffenen Ressorts an einer rechtssicheren Struktur, doch wesentliche Fragen bleiben offen.

    Der Kongress hat mit dem American Reserve Modernization Act einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine vom Finanzministerium geführte Reserve, eine Mindesthaltefrist von 20 Jahren sowie regelmäßige Audits und Proof-of-Reserve-Berichte vorsieht. Bislang ist das Gesetz aber nicht durch den legislativprozess gekommen, sodass die Regierung vorerst auf präsidiale Befugnisse und Behördenprüfungen angewiesen bleibt. Im Mai hatte der Krypto-Berater des Weißen Hauses von Fortschritten gesprochen; diese Erwartungen haben sich bislang nicht erfüllt.

    Unabhängig davon besitzen die Vereinigten Staaten bereits den größten bekannten staatlichen Bitcoin-Bestand: Nach Daten von BitcoinTreasuries hält die Regierung 328.372 BTC — bei einem Kurs von rund 63.151 US-Dollar entspricht das etwa 20,7 Milliarden US-Dollar. Damit liegen die USA vor China und dem Vereinigten Königreich.

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    Parallel dazu zeigen aktuelle Branchenmeldungen unterschiedliche Entwicklungen: Auf dem deutschen Immobilieninvestmentmarkt lag das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2026 mit circa 14,7 Milliarden Euro stabil auf Vorjahresniveau, blieb jedoch hinter dem starken ersten Quartal zurück. Der anhaltende Nahost-Konflikt und höhere Zinsen dämpfen die Aktivität; Liquidität und großvolumige Benchmarks sind begrenzt. Wohnimmobilien blieben umsatzstärkstes Segment, Gesundheits- und Sozialimmobilien verzeichneten das größte Plus. Öffentliche Käufer traten bei den größten Transaktionen häufiger in Erscheinung, institutionelle Investoren blieben zurückhaltend. Savills erwartet für 2026 ein Transaktionsvolumen von rund 35 Milliarden Euro.

    Im Fintech-Segment meldet Lurra Capital eine sieben Millionen US-Dollar Beteiligung an LurraPay, einer Stablecoin-Banking-Plattform mit geplanter Hardware-Wallet-Auslieferung im September 2026; Ziel sind institutionelle und vermögende Privatkunden.

    Die Verzögerungen bei der Bitcoin-Reserve unterstreichen die rechtliche Komplexität digitaler Vermögenswerte und zeigen, dass regulatorische Klarheit Voraussetzung für staatliches Handeln ist. Für Märkte bedeutet eine staatliche Langfristreserve potenzielle Stabilität, zugleich aber politische Risiken. Im Immobiliensektor signalieren Savills-Daten, dass Käufer selektiver werden und Verkäufer zunehmend pragmatisch reagieren. Insgesamt prägen Unsicherheit und Veränderungsdruck sowohl Krypto- als auch Immobilienmärkte. Investoren müssen daher Liquiditäts- und Rechtsrisiken eng überwachen. Politische Entscheidungen dürften die Richtung der Märkte bestimmen.



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    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 62.309USD auf CryptoCompare Index (09. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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