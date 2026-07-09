Lockheed vor 3,5 Mrd.-Übernahme — Trump erwägt F‑35‑Verkauf an Türkei
Lockheed Martin steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz davor, sich den britisch‑amerikanischen Spezialisten für maritime Verteidigungstechnik Ultra Maritime einzuverleiben. Demnach führt der US‑Konzern das Bieterrennen um den Anbieter von Sonar, U‑Boot‑Ortung, elektronischer Kampfführung, Radar‑ und Torpedoschutztechnologie an; das mögliche Transaktionsvolumen wird mit rund 3,5 Milliarden US‑Dollar beziffert. Beratend begleiten Guggenheim und JPMorgan den Verkaufsprozess im Auftrag von Advent International, das Ultra im Rahmen eines Verkaufsverfahrens anbietet. Advent hatte das Unternehmen Anfang 2026 auf den Markt gestellt und ursprünglich eine Bewertung von mehr als drei Milliarden Pfund (rund vier Milliarden US‑Dollar) angestrebt.
Für Lockheed würde ein Erwerb von Ultra Maritime strategisch Sinn ergeben: Er würde das Marineportfolio des Konzerns substantiell verstärken und ihn in einem Sektor positionieren, in dem die Nachfrage durch geopolitische Spannungen und gesteigerte Investitionen westlicher Marinen in Überwachungs‑ und Schutzsysteme wächst. Marktreaktionen signalisierten bereits Zustimmung: Die Lockheed‑Aktie schloss zuletzt mit einem Plus von 4,6 Prozent; seit Jahresbeginn liegt das Papier rund 12,8 Prozent im Plus. Insgesamt würde der Zukauf die Produktpalette des Rüstungskonzerns in Richtung Unterwasser‑ und anti‑U‑Boot‑Technologien erweitern und neue Export‑ und Kooperationsmöglichkeiten eröffnen.
Parallel dazu sorgt ein anderes Thema für Aufmerksamkeit an der Schnittstelle von Politik und Rüstungsgeschäft: US‑Präsident Donald Trump hat eingeräumt, einen möglichen Verkauf von F‑35‑Kampfjets an die Türkei „in Erwägung“ zu ziehen und sieht darin keine Sicherheitsbedenken. Eine konkrete Entscheidung steht jedoch aus. Die Türkei war ursprünglich Partner im F‑35‑Programm, wurde nach dem Kauf des russischen S‑400‑Raketensystems von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Als Reaktion hatten die USA Sanktionen gegen das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) verhängt; zudem verbietet eine Bestimmung des US‑Verteidigungshaushalts die Lieferung von F‑35 an Ankara, solange die Türkei S‑400 besitzt. Trump äußerte die Absicht, die Sanktionen aufzuheben, nannte jedoch keinen Zeitplan und blieb vage zu den rechtlichen Hürden.
Aus wirtschaftlicher Perspektive stehen beide Entwicklungen exemplarisch für die enge Verzahnung von M&A, Exportpolitik und geopolitischer Risikobewertung im Verteidigungssektor: Während Konzerne durch gezielte Zukäufe Marktanteile und technologische Kompetenzen sichern, bleiben politische Entscheidungen über Exporte und Sanktionen ein maßgeblicher Faktor für Geschäftsmöglichkeiten und internationale Kooperationen.
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 528,0EUR auf NYSE (09. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
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