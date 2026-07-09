Lockheed vor 3,5 Mrd.-Übernahme — Trump erwägt F‑35‑Verkauf an Türkei

Lockheed Martin steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz davor, sich den britisch‑amerikanischen Spezialisten für maritime Verteidigungstechnik Ultra Maritime einzuverleiben. Demnach führt der US‑Konzern das Bieterrennen um den Anbieter von Sonar, U‑Boot‑Ortung, elektronischer Kampfführung, Radar‑ und Torpedoschutztechnologie an; das mögliche Transaktionsvolumen wird mit rund 3,5 Milliarden US‑Dollar beziffert. Beratend begleiten Guggenheim und JPMorgan den Verkaufsprozess im Auftrag von Advent International, das Ultra im Rahmen eines Verkaufsverfahrens anbietet. Advent hatte das Unternehmen Anfang 2026 auf den Markt gestellt und ursprünglich eine Bewertung von mehr als drei Milliarden Pfund (rund vier Milliarden US‑Dollar) angestrebt.

Für Lockheed würde ein Erwerb von Ultra Maritime strategisch Sinn ergeben: Er würde das Marineportfolio des Konzerns substantiell verstärken und ihn in einem Sektor positionieren, in dem die Nachfrage durch geopolitische Spannungen und gesteigerte Investitionen westlicher Marinen in Überwachungs‑ und Schutzsysteme wächst. Marktreaktionen signalisierten bereits Zustimmung: Die Lockheed‑Aktie schloss zuletzt mit einem Plus von 4,6 Prozent; seit Jahresbeginn liegt das Papier rund 12,8 Prozent im Plus. Insgesamt würde der Zukauf die Produktpalette des Rüstungskonzerns in Richtung Unterwasser‑ und anti‑U‑Boot‑Technologien erweitern und neue Export‑ und Kooperationsmöglichkeiten eröffnen.