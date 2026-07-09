Telekom verstärkt Aktienrückkäufe – 20,3 Mio. Stück, 40 Mio. Euro

Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und damit erneut Mittel an die Aktionäre zurückgeführt. Zwischen dem 1. und 3. Juli 2026 erwarb das Unternehmen 908.705 eigene Aktien über Xetra zum durchschnittlichen Tagespreis von 24,7437 Euro; der aggregierte Kaufpreis belief sich auf rund 22,48 Millionen Euro (ohne Erwerbskosten). Bereits Ende Juni (29. und 30. Juni) wurden 727.344 Aktien zum durchschnittlichen Kurs von 24,7926 Euro erworben, was Käufe in Höhe von etwa 18,03 Millionen Euro ergab. Zusammengenommen bedeuten die Transaktionen vom 29. Juni bis 3. Juli gut 1,63 Millionen zurückgekaufte Aktien und Ausgaben von rund 40,5 Millionen Euro.

Die Berichte unterscheiden zwei Bekanntmachungen: Die Ende Juni gemeldeten Rückkäufe gehören zu einem am 2. April 2026 angekündigten Programm; die Käufe zu Beginn Juli wurden im Zusammenhang mit einer Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 ausgewiesen. Laut den Mitteilungen summierten sich die Rückkäufe im Rahmen des seit April laufenden Programms bis zum 30. Juni auf 19.372.365 Aktien; inklusive der ersten Julikäufe liegt das Gesamtvolumen seit Programmstart bei etwa 20,28 Millionen Aktien. Alle Transaktionen erfolgten durch eine von der Telekom beauftragte Bank ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Börse (Xetra); detaillierte Einzelaufstellungen stellt das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Seite zur Verfügung.