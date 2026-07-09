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    BASF-Coup: China-Werk schon nach 100 Tagen fast profitabel

    BASF-Coup: China-Werk schon nach 100 Tagen fast profitabel
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF zieht nach knapp 100 Tagen positive Zwischenbilanz für neuen Verbundstandort in China. Finanzvorstand Dirk Elvermann bezeichnete das Ende März in Zhanjiang eröffnete Werk, das rund 8,7 Milliarden Euro gekostet hat, trotz erwarteter Verluste im ersten Betriebsjahr als Erfolgsgeschichte: Der Standort habe bereits fast zwei profitable Monate verzeichnet – ein Ergebnis, das Elvermann als „wirklich ganz spektakulär“ bewertete. Entscheidend für die Standortwahl sei der Markt gewesen: „Letztlich ist der Markt ausschlaggebend dafür, wo wir investieren.“

    Das Werk umfasst mehr als 30 Produktlinien und als Herzstück einen Steamcracker zur Aufspaltung von Rohbenzin. Nach Unternehmensangaben wurde das Projekt nicht nur planmäßig fertiggestellt, sondern blieb auch unter dem Budget – ein seltenes Ergebnis bei Großprojekten. Alle Anlagen seien sofort produktions- und lieferfähig gewesen; in Zhanjiang arbeiten derzeit rund 2.000 Mitarbeiter.

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    Gleichzeitig steht das Stammwerk in Ludwigshafen weiter unter Druck. Elvermann berichtet von einem spürbaren Kulturwandel: Beschäftigte entwickelten zahlreiche Effizienzideen, um Anlagen zu optimieren, Synergien zu heben und die Kostenstruktur zu verbessern. Dennoch wird der Standort „weiter schrumpfen“ – die Zahl der Vollzeitstellen sei auf rund 30.000 gesunken (Ende 2024: 33.370) und werde im Zuge steigender Produktivität weiter zurückgehen. Für die Unternehmensführung bleibt es zentral, den betroffenen Mitarbeitern Zukunftsperspektiven zu bieten und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

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    Finanziell hat BASF Fortschritte bei seinen Sparprogrammen vorzuweisen: Von den bis Ende 2026 angepeilten jährlichen Einsparungen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro seien bereits rund 1,9 Milliarden Euro realisiert worden. Elvermann betont allerdings, dass die Rückkehr von Ludwigshafen in die Gewinnzone „ein längerer Weg“ sei und das Unternehmen neben internen Effizienzsteigerungen auch Rückenwind vom Markt benötige. Sichtbare Ergebnisse der Kostensenkungen seien bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung erkennbar.

    Strategisch setzt BASF neben Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung auch auf die Bündelung administrativer Funktionen: Teile der IT sowie Finanz- und HR-Dienstleistungen werden nach Hyderabad verlagert, wo Arbeitskosten deutlich geringer sind. Die Bilanz nach 100 Tagen zeichnet ein Bild: Das Unternehmen investiert gezielt in Wachstumsregionen, erzielt frühe Produktionserfolge in China und treibt zugleich eine Restrukturierung in Europa voran — ein Balanceakt zwischen kurzfristiger Profitabilität und langfristiger Wettbewerbsfähigkeit.



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