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    Südzucker mit Ergebnissprung - Umsatzprognose leicht erhöht

    Für Sie zusammengefasst
    • EBITDA stieg im Quartal um gut 40 Prozent auf 135 Mio
    • Umsatz sank um knapp 4 Prozent auf rund 2,1 Milliarden
    • Umsatzprognose angehoben auf 8,1 bis 8,5 Milliarden
    Südzucker mit Ergebnissprung - Umsatzprognose leicht erhöht
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert. Zudem hob der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um gut 40 Prozent auf 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies unter anderem mit niedrigeren Kosten im Zuckergeschäft sowie höheren Preisen für Ethanol. Bereits im Mai hatte der Konzern einen Ergebnissprung in Aussicht gestellt.

    Der Umsatz sank hingegen um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wobei die Erlöse im Zucker-Geschäft deutlich zurückgingen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Südzucker jetzt mit etwas mehr Umsatz als bislang. Die Spanne für die Erlösprognose wurde um 100 Millionen Euro auf 8,1 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt.

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    Das operative Ergebnis sieht das im SDax gelistete Unternehmen weiter bei 480 bis 680 Millionen Euro im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von 8,3 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 605 Millionen Euro auf dem Zettel./nas/zb

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +9,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,960 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -2,14 %/+33,45 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Südzucker-Kurs und Bewertung: positives Q1-EBITDA und erfolgreiche 5‑J‑Anleihe, aber gedrückte Bewertung und Dividendenausfall; Spekulationen über Delisting wegen schrumpfendem Free Float und hohem SZVG-Anteil (CropEnergies‑Präzedenz), SZVG kauft/vergibt Darlehen; HV und Kapitalstrategie relevant; mögliche El‑Niño‑bedingte Preiserholung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Suedzucker eingestellt.

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    dpa-AFX
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