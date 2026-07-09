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    Jenoptik im Aufwind: Jefferies hebt Ziel auf 45€ – Amundi fällt unter 3%

    Jenoptik im Aufwind: Jefferies hebt Ziel auf 45€ – Amundi fällt unter 3%
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Die JENOPTIK AG stand Anfang Juli im Fokus gleich zweier wichtiger Meldungen: Eine Stimmrechtsmitteilung weist den französischen Asset Manager Amundi S.A. seit dem 1. Juli 2026 mit einem Anteil von 2,99 Prozent an den Stimmrechten aus, während das Researchhaus Jefferies das Kursziel für die Aktie deutlich anhob. Nach Angaben der am 7. Juli 2026 veröffentlichten EQS-Mitteilung sank der ausgewiesene Anteil von Amundi von zuvor 3,28 Prozent auf nun 2,99 Prozent. Damit unterschreitet der Großaktionär die gesetzliche Dreiprozent-Schwelle, was in der Berichterstattung als Rückgang der Meldepflichten und als geringfügige Reduzierung der Einflussmöglichkeiten interpretiert wird. Instrumente im Sinne des WpHG sind nicht angegeben; die Gesamtzahl der nach §41 WpHG relevanten Stimmrechte beträgt 57.238.115. Die Meldung erfolgte form- und fristgerecht gemäß §40 WpHG; Amundi gab keine weiteren Angaben zu Gründen oder zu Veräußerungsvolumina. Die Mitteilung dokumentiert ferner die Konzernstruktur von Amundi mit mehreren Tochtergesellschaften in Europa, ohne dass daraus konkrete Zurechnungen zu Jenoptik resultieren.

    Parallel dazu erhöhten Analysten von Jefferies am 8. Juli 2026 ihr Kursziel für Jenoptik von 38 auf 45 Euro und bestätigten die Kaufempfehlung („Buy“). Begründet wurde der Schritt mit der anziehenden Nachfrage im Halbleitersektor: Die Studie verweist auf ein globales Umsatzwachstum im Segment, das sich im April auf nahezu 94 Prozent beschleunigt habe. Diese Dynamik untermauere den Ausblick für den Spezialmaschinen- und Photonik-Konzern, so Jefferies-Analyst Henrik Paganetty. Für Jenoptik könnten dadurch Auftragseingang, Auslastung und mittelfristig Margen verbessert werden.

    Jenoptik ist ein international tätiger Technologiekonzern mit Geschäftsbereichen in der Optik-, Messtechnik- und Halbleiterzulieferindustrie; seine Produktpalette reicht von Präzisionskomponenten über Mess- und Fertigungsanlagen bis hin zu photonisch basierten Lösungen für die Automobil- und Halbleiterindustrie. Die positive Einschätzung durch Jefferies reflektiert damit nicht nur zyklische Impulse aus der Chipproduktion, sondern auch eine strukturelle Nachfrage nach hochpräzisen Fertigungslösungen. Marktteilnehmer sollten jedoch die üblichen Risiken beachten: Konjunkturschwankungen, verzögerte Investitionszyklen der Halbleiterhersteller, Wechselkurseffekte sowie Wettbewerb durch spezialisierte Anbieter. Die Stimmrechtsmitteilung ist formell relevant, weil Meldepflichtschwellen die Transparenz institutioneller Beteiligungen sicherstellen; ein Unterschreiten der Drei-Prozent-Marke entbindet Amundi künftig von bestimmten Offenlegungspflichten, reduziert aber nicht zwingend strategischen Einfluss. Anleger bleiben daher auf die kommenden Quartalszahlen, Auftragsmeldungen und mögliche weitere Analystenupdates fokussiert. Kurzfristige Kursbewegungen sind daher wahrscheinlich und volatil.

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    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 38,78EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.





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