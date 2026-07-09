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    Bayer-Beben: Gerichtssiege treiben Aktie – Spaltung jetzt möglich?

    Bayer-Beben: Gerichtssiege treiben Aktie – Spaltung jetzt möglich?
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Die jüngsten juristischen Entscheidungen in den USA haben bei Bayer die Risiko- und Bewertungsdiskussion deutlich verschoben. Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für die Aktie von 40,50 auf 55 Euro angehoben, die Einschätzung jedoch auf "Hold" belassen. Zugleich hob Goldman Sachs das Kursziel von 55 auf 62,50 Euro und bestätigte ein "Buy"-Rating. Beide Institute begründen höhere Kursziele mit gesunkenem Prozessrisiko nach Teilsiegen in Glyphosat-Verfahren und einer zu erwartenden Neubewertung des Agrargeschäfts.

    Berenberg verweist auf zwei jüngste juristische Erfolge – einen Sieg im Durnell-Verfahren und die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren im Bundesstaat Missouri – die den Weg zu einer möglichen Aufspaltung des Konzerns erleichtern könnten. Analyst Sebastian Bray spekuliert über einen teilweisen Börsengang des neu geordneten Monsanto-/Pflanzenschutzgeschäfts, vergleichbar mit BASF-Plänen für 2027, und passte seine Ergebnisprognosen an. Goldman-Analyst James Quigley verschob seinen Bewertungszeitraum, reduzierte den Bewertungsabschlag auf das Pharmageschäft und senkte die Kapitalkostenprognosen angesichts geringerer Rechtsrisiken.

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    Marktkommentare und Foren spiegeln ein wachsendes Anlegerinteresse an der potenziellen Konzernaufspaltung. Die Aktie hat sich binnen Wochen deutlich erholt – von unter 34 Euro auf intraday rund 20 Euro höher – woraufhin Marktteilnehmer vor einer kurzzeitigen Verschnaufpause warnen. Nach Ansicht mancher Investoren sind mit dem Urteil des Supreme Court und einem geplanten Vergleich viele Klagen bald erledigt; Bayer führe mit Verhandlungsfristen Druck auf verbliebene Kläger aus.

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    Operative und juristische Optionen bleiben allerdings weitreichend: Sollte ein Teil der Kläger nicht dem Vergleich beitreten, könnte Bayer das Abkommen platzen lassen und alternatives Restrukturieren des US-Glyphosatgeschäfts in Erwägung ziehen – etwa eine modifizierte "Texas Two-Step"-Variante über die gegründete Einheit Ruveon. Parallel bemüht sich Bayer vor einem Bundesgericht um die Auflösung eines gebündelten Bundesverfahrens (MDL). Unterschiedliche Angaben zur Zahl der offenen Fälle – etwa 200 versus bis zu 4.000 – sowie die Auslegung des Supreme-Court-Urteils lassen verbleibende Unsicherheiten.

    Die Analystenanpassungen spiegeln sich bereits in nach oben revidierten Ergebnisprognosen (EPS) und einer engeren Bewertungspanne wider; Goldman reduzierte explizit seinen angenommenen Abschlag auf das Pharmageschäft und senkte die gewichteten Kapitalkosten. Dennoch mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht: Ohne endgültige Entscheidungen in den MDL-Verfahren, klare Zusagen zu einem Teilverkauf und Transparenz zur finanziellen Struktur von Spin-off oder IPO bleiben Kursziele und Ratings volatilen Nachrichten unterworfen. Die nächsten Wochen dürften deshalb entscheidend für die weitere Neubewertung von Bayer sein. Investoren sollten Positionen entsprechend vorsichtig prüfen.



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    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 50,15EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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