Siemens Healthineers kauft Aktien – UBS kürzt Kursziel drastisch
Siemens Healthineers hat im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli 2026 insgesamt 370.402 eigene Aktien erworben. Das geht aus einer Pflichtmitteilung gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) hervor. Im Detail wurden am 29. Juni 75.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 34,2228 Euro, am 30. Juni 75.000 Aktien zu 34,2027 Euro, am 1. Juli 120.000 Aktien zu 34,1853 Euro, am 2. Juli 50.402 Aktien zu 34,3723 Euro und am 3. Juli 50.000 Aktien zu 34,8398 Euro gekauft. Seit Beginn des Programms zum 1. Juni 2026 beläuft sich das bislang angefallene Rückkaufvolumen auf 2.286.005 Aktien. Die Transaktionen wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausschließlich über die elektronische XETRA-Börse der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeführt; detaillierte Aufstellungen sind auf der Investor-Relations-Website von Siemens Healthineers einsehbar.
Der Rückkauf signalisiert weiterhin Kapitalrückführung an die Aktionäre und kann den Aktienkurs kurzfristig stützen. Zugleich bleibt offen, in welchem Umfang das Programm strukturelle Unsicherheiten im Geschäftsverlauf ausgleicht. Parallel zur Mitteilung reduzierte die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für Siemens Healthineers deutlich von 51 auf 38 Euro, beließ aber die Einstufung auf „Neutral“. Analyst Graham Doyle nannte mehrere belastende Faktoren, die die Marktentwicklung des Medizintechnikkonzerns drücken: anhaltende Schwäche im Diagnostiksegment, die fortschreitende Ausgliederung von Siemens-Anteilen, Inflationsdruck sowie Unsicherheit im China-Geschäft. UBS bewertet diese Risiken als weitgehend im aktuellen Kurs eingepreist, erwartet jedoch keine nachhaltige Lösung vor 2027.
Für Investoren ist damit ein zwiespältiges Bild erkennbar: Einerseits schafft der Rückkauf Liquidität und wirkt kurstragend, andererseits verweisen Research-Häuser auf grundlegende operative Herausforderungen, die kurzfristig die Bewertung begrenzen könnten. Marktbeobachter werden in den kommenden Quartalen insbesondere auf Entwicklungen im Diagnostikbereich, die Kapitalallokation nach dem Rückkauf und Fortschritte im China-Geschäft achten, um die mittelfristige Ertragskraft des Unternehmens neu zu bewerten.
Analysten zufolge könnte die Rückkaufmaßnahme kurzfristig das Ergebnis je Aktie stützen und als Kompensation für fehlende organische Umsatzimpulse dienen. Langfristig bleibe jedoch die Frage, ob operative Verbesserungen und ausgewählte Portfolioentscheidungen die Wachstumsdynamik wieder anschieben. Zu den kurzfristigen Hebeln zählen neben Margenoptimierung auch die Entwicklung neuer Diagnostikprodukte und eine Normalisierung der Lieferkettenkosten. Als entscheidende Beobachtungspunkte nennen Marktteilnehmer außerdem Quartalszahlen, Margenprognosen und konkrete Fortschritte beim China-Geschäft sowie den weiteren Verlauf der Ausgliederung von Siemens-Anteilen. Sollte sich die Geschäftslage bessern, könnte das Kursziel der Researchhäuser wieder angehoben werden; bleiben die Risiken aber bestehen, dürfte die Bewertung auch mittelfristig limitiert bleiben. Investoren sollten daher sowohl die Rückkaufaktivitäten als auch externe Makroindikatoren wie Inflation und Währungsentwicklung eng verfolgen und regulatorische Entscheidungen weiterhin genau im Fokus behalten.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,41EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
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