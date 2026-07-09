BlackRock & BofA über 4% bei AT&S – Derivate lösen Handelsrummel aus

BlackRock, Inc. meldete am 7. Juli, dass ihr Gesamtengagement am 3. Juli die Schwelle von vier Prozent überschritten hat. Die Position setzt sich aus 1.178.159 Aktien (3,03 % der Stimmrechte) sowie derivativen Instrumenten (CFDs) mit Bezug auf 450.236 Stimmrechte (1,16 %) zusammen. Summa summarum ergibt sich ein Anteil von 4,19 %. BlackRock führt eine lange Kette von Tochtergesellschaften auf, über die die Bestände gehalten werden; eine aktive Stimmrechtsvollmacht wird nicht angegeben. Die Mitteilung nennt als Auslöser der Pflichtüberschreitung das Überschreiten der 4-Prozent-Grenze.

AT&S (WKN AT0000969985) hat in den vergangenen Tagen mehrere Stimmrechtsmitteilungen erhalten, die das Interesse großer Asset Manager und Banken an dem österreichischen Leiterplatten- und Systemtechnikhersteller dokumentieren. Grundlage sind Offenlegungspflichten nach den §§ 130–134 BörseG 2018; insgesamt gibt der Emittent 38,85 Millionen stimmberechtigte Aktien an.

Parallel meldete Bank of America Corporation in mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Erklärungen Veränderungen ihres Engagements. Am 1. Juli wies die Gruppe indirekt 1.117.066 Aktien (2,88 %) sowie Finanzinstrumente (hauptsächlich Swaps) für 662.592 Stimmrechte (1,71 %) aus, was eine Gesamtposition von 4,72 % ergab. In einer Folgemeldung für den 2. Juli reduziert sich der Anteil der Aktien auf 634.536 Stück (1,63 %), während die instrumentellen Positionen – darunter Swaps mit Laufzeiten von 21.07.2026 bis 06.05.2030 – auf 1.043.247 Stimmrechte (2,69 %) anstiegen; die konsolidierte Quote belief sich damit auf 4,45 %. In einer weiteren Anmerkung verweist Bank of America auf Schwankungen der Beteiligung von Merrill Lynch International, die zeitweise über beziehungsweise wieder unter der Vier-Prozent-Marke lag.

Die Instrumente der beiden Meldepflichtigen umfassen verschiedene Derivatekategorien (Swaps, CFDs sowie als “Rights of Use” und “Right to Recall” bezeichnete Instrumente), viele davon mit Barabwicklung. Solche Strukturen sind typisch für große Depotbanken und Asset Manager, die Kundenexposure, Absicherungen oder synthetische Positionen abbilden.

Aus Sicht der Unternehmensberichterstattung sind die Meldungen relevant, weil sie auf institutionelles Interesse und teilweise volatile, derivatgetriebene Positionen hinweisen, ohne jedoch Hinweise auf aktivistische Intentionen zu liefern. Regulatorisch bleibt zu beachten, dass nach § 137 BörseG das Ruhen von Stimmrechten droht, wenn Meldepflichten verletzt werden. Für Anleger bedeutet die Nachrichtenlage vor allem eine erhöhte Transparenz über Großpositionen bei AT&S.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 181,7EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.