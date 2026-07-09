VW & Porsche vor radikalen Sparplänen: Bis zu 100.000 Jobs bedroht
Porsche und Volkswagen stehen erneut im Zentrum eines Arbeits- und Strukturkonflikts, der die deutsche Autoindustrie belastet. Beim Sportwagenbauer Porsche laufen die Verhandlungen über ein zweites Sparpaket in die entscheidende Phase: Management und Arbeitnehmervertreter haben sich am vergangenen Wochenende getroffen, eine Einigung soll bis Ende Juli stehen. Konzernchef Michael Leiters sprach von „langen, intensiven“ Gesprächen; Gesamtbetriebsratschef Ibrahim Aslan betonte Fortschritte, warnte aber zugleich vor verbleibenden „Brocken“. Vertraulichkeit gilt bis zur finalen Präsentation. Inhaltlich geht es um weitere Verschlankungen, die nach früheren Angaben mehrere Tausend Stellen – vor allem in Management, Verwaltung und Entwicklung – betreffen könnten. Schon zuvor waren in der Region Stuttgart bis 2029 rund 1.900 Stellen abgebaut worden, rund 2.000 befristete Verträge liefen aus, und in Leipzig sowie bei Tochterfirmen fielen Arbeitsplätze weg.
Hinter den Kürzungsplänen steht ein dramatischer Einbruch beim Ergebnis: 2025 brach der Überschuss bei Porsche um rund 91 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Ursachen sind neben dem schwächeren China-Geschäft und US-Zöllen vor allem eine sinkende Nachfrage nach E-Modellen sowie teure strategische Wendungen – etwa die Rückkehr zu stärkeren Investitionen in Verbrennungsmotoren. Produktionskapazitäten sind nicht ausgelastet, die Verkaufszahlen sanken um rund zehn Prozent.
Parallel berät der Volkswagen-Aufsichtsrat über weitreichende Sparkonzepte. Laut Medienberichten könnte der Konzern weltweit bis zu 100.000 Stellen streichen – die doppelte Größenordnung der bislang geplanten Einschnitte. Vier deutsche Werke (Hannover, Emden, Zwickau, Neckarsulm) stehen demnach zur Disposition. Die Debatte löste scharfe politische Reaktionen aus: Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), warnte eindringlich vor einer Schließung des Werks in Zwickau und forderte Investitionen in Ostdeutschland als wichtigen Innovationsstandort. Auch lokale Wirtschaftsvertreter hoben die Bedeutung von Zwickau als vollständig auf Elektromobilität umgestelltes Werk hervor.
Die IG Metall mobilisierte zu einem bundesweiten Aktionstag; vor Sitzungsbeginn des VW-Aufsichtsrats in Wolfsburg fand eine Kundgebung statt. Gewerkschaftschefin Christiane Benner signalisierte entschiedenen Widerstand, betonte aber, es handele sich zunächst um Protest- und Informationsveranstaltungen, nicht um Warnstreiks. Politisch ist die Lage zugunsten der Beschäftigten: Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen (20-Prozent-Anteil) haben im Aufsichtsrat eine Mehrheit und lehnen Werksschließungen ab. Konzernvorstandschef Oliver Blume verweist hingegen auf die Notwendigkeit einer „umfassenden Transformation“ und weiterer Kostensenkungen angesichts geopolitischer und marktbedingter Risiken.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 72,95EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
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