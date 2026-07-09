🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW & Porsche vor radikalen Sparplänen: Bis zu 100.000 Jobs bedroht

    VW & Porsche vor radikalen Sparplänen: Bis zu 100.000 Jobs bedroht
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Porsche und Volkswagen stehen erneut im Zentrum eines Arbeits- und Strukturkonflikts, der die deutsche Autoindustrie belastet. Beim Sportwagenbauer Porsche laufen die Verhandlungen über ein zweites Sparpaket in die entscheidende Phase: Management und Arbeitnehmervertreter haben sich am vergangenen Wochenende getroffen, eine Einigung soll bis Ende Juli stehen. Konzernchef Michael Leiters sprach von „langen, intensiven“ Gesprächen; Gesamtbetriebsratschef Ibrahim Aslan betonte Fortschritte, warnte aber zugleich vor verbleibenden „Brocken“. Vertraulichkeit gilt bis zur finalen Präsentation. Inhaltlich geht es um weitere Verschlankungen, die nach früheren Angaben mehrere Tausend Stellen – vor allem in Management, Verwaltung und Entwicklung – betreffen könnten. Schon zuvor waren in der Region Stuttgart bis 2029 rund 1.900 Stellen abgebaut worden, rund 2.000 befristete Verträge liefen aus, und in Leipzig sowie bei Tochterfirmen fielen Arbeitsplätze weg.

    Hinter den Kürzungsplänen steht ein dramatischer Einbruch beim Ergebnis: 2025 brach der Überschuss bei Porsche um rund 91 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Ursachen sind neben dem schwächeren China-Geschäft und US-Zöllen vor allem eine sinkende Nachfrage nach E-Modellen sowie teure strategische Wendungen – etwa die Rückkehr zu stärkeren Investitionen in Verbrennungsmotoren. Produktionskapazitäten sind nicht ausgelastet, die Verkaufszahlen sanken um rund zehn Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen (VW) Vz!
    Long
    68,17€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    77,40€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel berät der Volkswagen-Aufsichtsrat über weitreichende Sparkonzepte. Laut Medienberichten könnte der Konzern weltweit bis zu 100.000 Stellen streichen – die doppelte Größenordnung der bislang geplanten Einschnitte. Vier deutsche Werke (Hannover, Emden, Zwickau, Neckarsulm) stehen demnach zur Disposition. Die Debatte löste scharfe politische Reaktionen aus: Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), warnte eindringlich vor einer Schließung des Werks in Zwickau und forderte Investitionen in Ostdeutschland als wichtigen Innovationsstandort. Auch lokale Wirtschaftsvertreter hoben die Bedeutung von Zwickau als vollständig auf Elektromobilität umgestelltes Werk hervor.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Die IG Metall mobilisierte zu einem bundesweiten Aktionstag; vor Sitzungsbeginn des VW-Aufsichtsrats in Wolfsburg fand eine Kundgebung statt. Gewerkschaftschefin Christiane Benner signalisierte entschiedenen Widerstand, betonte aber, es handele sich zunächst um Protest- und Informationsveranstaltungen, nicht um Warnstreiks. Politisch ist die Lage zugunsten der Beschäftigten: Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen (20-Prozent-Anteil) haben im Aufsichtsrat eine Mehrheit und lehnen Werksschließungen ab. Konzernvorstandschef Oliver Blume verweist hingegen auf die Notwendigkeit einer „umfassenden Transformation“ und weiterer Kostensenkungen angesichts geopolitischer und marktbedingter Risiken.



    Volkswagen (VW) Vz

    +0,58 %
    +3,52 %
    -17,39 %
    -18,92 %
    -19,96 %
    -40,07 %
    -63,71 %
    -34,27 %
    +1.514,44 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 72,95EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VW & Porsche vor radikalen Sparplänen: Bis zu 100.000 Jobs bedroht Porsche und Volkswagen stehen erneut im Zentrum eines Arbeits- und Strukturkonflikts, der die deutsche Autoindustrie belastet. Beim Sportwagenbauer Porsche laufen die Verhandlungen über ein zweites Sparpaket in die entscheidende Phase: Management …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     