VW & Porsche vor radikalen Sparplänen: Bis zu 100.000 Jobs bedroht

Porsche und Volkswagen stehen erneut im Zentrum eines Arbeits- und Strukturkonflikts, der die deutsche Autoindustrie belastet. Beim Sportwagenbauer Porsche laufen die Verhandlungen über ein zweites Sparpaket in die entscheidende Phase: Management und Arbeitnehmervertreter haben sich am vergangenen Wochenende getroffen, eine Einigung soll bis Ende Juli stehen. Konzernchef Michael Leiters sprach von „langen, intensiven“ Gesprächen; Gesamtbetriebsratschef Ibrahim Aslan betonte Fortschritte, warnte aber zugleich vor verbleibenden „Brocken“. Vertraulichkeit gilt bis zur finalen Präsentation. Inhaltlich geht es um weitere Verschlankungen, die nach früheren Angaben mehrere Tausend Stellen – vor allem in Management, Verwaltung und Entwicklung – betreffen könnten. Schon zuvor waren in der Region Stuttgart bis 2029 rund 1.900 Stellen abgebaut worden, rund 2.000 befristete Verträge liefen aus, und in Leipzig sowie bei Tochterfirmen fielen Arbeitsplätze weg.

Hinter den Kürzungsplänen steht ein dramatischer Einbruch beim Ergebnis: 2025 brach der Überschuss bei Porsche um rund 91 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Ursachen sind neben dem schwächeren China-Geschäft und US-Zöllen vor allem eine sinkende Nachfrage nach E-Modellen sowie teure strategische Wendungen – etwa die Rückkehr zu stärkeren Investitionen in Verbrennungsmotoren. Produktionskapazitäten sind nicht ausgelastet, die Verkaufszahlen sanken um rund zehn Prozent.