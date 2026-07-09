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    Agrana Beteiligungs: AGRANA mit sehr deutlichem EBIT-Anstieg Q1 2026|27

    AGRANA startet mit kräftigem Ergebnisaufschwung ins Geschäftsjahr: Trotz leicht rückläufigem Umsatz steigen Profitabilität und Eigenkapitalquote deutlich, gestützt von Effizienzprogrammen.

    Agrana Beteiligungs: AGRANA mit sehr deutlichem EBIT-Anstieg Q1 2026|27
    Foto: adobe.stock.com
    • Zeitraum Q1 (1.3.–31.5.2026): Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 35,4 Mio. € (+521,1%); EBIT‑Marge 4,1%.
    • Umsatz gesamt 855,3 Mio. € (−2,8% gegenüber Q1 2025|26); Konzernergebnis 19,3 Mio. € (+344,3%).
    • Eigenkapitalquote 45,3% (zum 28.02.2026: 44,1%).
    • Segment Food & Beverage Solutions (FBS): Umsatz 448,7 Mio. € stabil; EBIT 33,6 Mio. € leicht rückläufig wegen geringerer Deckungsbeiträge im Getränkebereich.
    • Segment ACS – Stärke und ACS – Zucker: Stärke: Umsatz 252,0 Mio. €, EBIT 10,4 Mio. € deutlich verbessert (u.a. höhere Ethanolmargen). Zucker: Umsatz 146,1 Mio. €, EBIT −2,7 Mio. € deutlich besser als Vorjahr dank Spar‑/Restrukturierungsmaßnahmen.
    • Ausblick/Strategie: Für 2026|27 wird ein deutlich höheres EBIT und ein leichter Umsatzanstieg erwartet; AGRANA NEXT LEVEL sieht Einsparungen bis zu 110 Mio. € p.a. vor; Investitionsvolumen rund 113 Mio. € (unter Abschreibungen ~117 Mio.).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 09.07.2026.

    Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,65 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,975EUR das entspricht einem Plus von +2,35 % seit der Veröffentlichung.


    Agrana Beteiligungs

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    ISIN:AT000AGRANA3WKN:A2NB37
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