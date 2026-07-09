USA kippen Iran-Öl-Ausnahme – Ölpreise steigen, Hormus eskaliert

Auslöser für die Verschärfung sind wiederholte Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus. Berichte über Beschuss und Explosionen – UKMTO meldete einen Treffer etwa acht Seemeilen vor Lima (Oman) – sowie Aussagen, wonach die iranischen Revolutionsgarden beteiligt gewesen sein könnten, haben die Lage verschärft. Teheran beharrt darauf, die alleinige Kontrolle über die Meerenge beanspruchen zu können und fordert die Nutzung einer von ihm vorgegebenen Route.

Die US-Regierung hat die vor zwei Wochen gewährte Ausnahmeregelung für iranisches Öl aufgehoben und damit zuvor gelockerte Sanktionen wieder in Kraft gesetzt. Das US-Finanzministerium kündigte an, neue Geschäfte mit iranischem Rohöl, Petrochemie- und Erdölprodukten seien untersagt; bereits genehmigte Transaktionen müssen bis zum 17. Juli abgewickelt sein. Die ursprüngliche Ausnahmeregelung war am 21. Juni als Teil eines vorläufigen Rahmenabkommens erteilt worden, um Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen zu ermöglichen und den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder zu öffnen. Ihre Rücknahme signalisiert, dass Washington wirtschaftlichen Druck als Hebel einsetzt und Erleichterungen an iranisches Verhalten koppelt.

Der Ölmarkt reagierte mit deutlichen Kursgewinnen; die Nordseesorte Brent stieg innerhalb eines Handelstages um mehrere Prozentpunkte. Händler nennen zudem technische Faktoren wie hohe Short-Positionen und ausgedehnte Crack Spreads, die kurzfristige Volatilität und Aufwärtsrisiken verstärken. Marktkommentare warnen vor einer Zuspitzung der physischen Angebotslage: Angriffe auf russische Raffinerien, Häfen und Exportinfrastruktur sowie potenziell anhaltende Behinderungen durch den Iran könnten das Angebot dämpfen. Als Gegenmaßnahmen werden die Freigabe strategischer Reserven, verstärkte Entminungs- und Sicherungsoperationen in der Straße von Hormus sowie eine Intensivierung diplomatischen Drucks diskutiert.

Für Unternehmen und Volkswirtschaften bedeutet die Entscheidung eine erhöhte Preis- und Lieferunsicherheit: steigende Energiepreise treiben Inflationsrisiken, belasten Produktionskosten und Außenhandelsbilanzen. Investoren sollten erhöhte Volatilität, mögliche Prämien für Seetransportrisiken und eine Neubewertung geopolitischer Risikoprämien in Rohstoffportfolios einkalkulieren. Politisch steht Europa vor der Herausforderung, Versorgungssicherheit, Bündnissolidarität und wirtschaftliche Interessen gegeneinander abzuwägen.

Kurzfristig dürften die Märkte weiterhin von Nachrichten über Angriffe, Sanktionen und operative Engpässe getrieben werden. Szenarien reichen von einer temporären Preisspitze bis zu anhaltend hohen Kursen, sollten russische Exporte dauerhaft reduziert und die Meerenge wiederholt blockiert werden. Marktteilnehmer und Regierungen sollten klare Meldeketten, erhöhte Lagerkapazitäten und koordinierte Freigaben strategischer Reserven planen, um Produktionsunterbrechungen abzufedern. Langfristig könnte eine nachhaltige Entkopplung von politisch verletzlichen Förderregionen sowie Investitionen in Diversifizierung und Energieeffizienz die Verwundbarkeit verringern. Entscheidend bleibt, ob Diplomatie und maritime Sicherheit kurzfristig eine Beruhigung herbeiführen oder ob sich die Lage zu einer strukturellen Lieferkrise entwickelt. Analysten raten zu erhöhtem Hedging und kurzfristiger Portfolio-Neuausrichtung als präventive Maßnahme und Liquiditätspuffer.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 78,08USD auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.