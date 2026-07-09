Deutsche Bank pusht SCHOTT Pharma – Aktie klettert bis zu 11%

Friedrichs erwartet, dass Wachstum und Margen ab dem dritten Quartal anziehen. Für das dritte und vierte Geschäftsquartal rechnet er mit einer beschleunigten Umsatzdynamik bei gleichzeitig steigenden Margen; daraus ableitend hält er es für wahrscheinlich, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 sollte SCHOTT Pharma demnach wieder auf Kurs sein, um die eigenen mittelfristigen Ambitionen zu erfüllen. Die Deutsche Bank-Studie wurde erstmals am 6. Juli 2026 verbreitet.

Die Aktie von SCHOTT Pharma hat am Montag stark reagiert, nachdem Deutsche Bank Research die Einstufung von „Hold“ auf „Buy“ hob und das Kursziel von 16 auf 22 Euro anhob. Der Kurs des Spezialisten für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente schoss in der Spitze um gut 11 Prozent auf 19,38 Euro und notierte zuletzt noch rund 8 Prozent im Plus – das höchste Zwischenhoch seit Anfang Dezember 2025. Analyst Falko Friedrichs sieht in seinem Update Indizien dafür, dass die Talsohle durchschritten ist und die Aktie nun wieder die im Herbst vergangenen Jahres markierte Charthürde ansteuern könne.

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Die Markterholung folgt auf eine scharfe Talfahrt: Im März hatte die Aktie mit 12,62 Euro ein Rekordtief erreicht, nachdem ein mehrjähriger Abwärtstrend seit dem Allzeithoch von 43,40 Euro Anfang 2024 eingesetzt hatte. Ein schwacher Ausblick im Dezember 2025 hatte die Papiere zusätzlich belastet.

Unterstützung kommt nun auch aus dem Unternehmen selbst. SCHOTT Pharma veröffentlichte vorläufige Q3-Eckdaten und hob die Prognose für 2026 an. Für das dritte Quartal erwartet das Management ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und eine EBITDA-Marge von etwa 27 Prozent – deutlich über den Konsensschätzungen für das Quartal (Umsatzwachstum 3,5 Prozent, EBITDA-Marge 27,5 Prozent). Für das Gesamtjahr 2026 wurde die Prognose auf währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent (zuvor 2–5 Prozent) und eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent (zuvor rund 27 Prozent) erhöht; beide Kennzahlen liegen über den aktuellen Markterwartungen. Grundlage hierfür sind laut Unternehmensangaben die starke operative Entwicklung und eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die sowohl Umsatzeffekte als auch Ausgleichskomponenten für künftige Perioden enthält.

SCHOTT Pharma will die vollständigen Quartalszahlen am 12. August 2026 veröffentlichen. Anleger und Analysten werden die Detailzahlen und die Nachhaltigkeit der Margenverbesserung genau prüfen, um zu beurteilen, ob die jüngste Gegenbewegung die Basis für eine nachhaltige Trendwende bildet.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 19,43EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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