DHL überrascht: Q2-EBIT steigt 29% – Prognose für 2026 deutlich erhöht

Deutsche Post / DHL hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal Anleger und Analysten positiv überrascht und die Zielscheibe für 2026 nach oben gesetzt. Die Gruppe meldet ein Konzern-EBIT von rund 1,85 Mrd. Euro und damit ein Plus von etwa 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr; der Umsatz stieg im Q2 um mehr als zehn Prozent. Treiber der deutlichen Ergebnisdynamik ist vor allem DHL Express: Das EBIT kletterte auf rund 1,195 Mrd. Euro (Vorjahr 730 Mio. Euro) und profitierte neben einer starken Nachfragelage vor allem von Kapazitätsengpässen in der Luftfracht, die das Unternehmen kurzfristig mit einem positiven Sondereffekt von rund 150 Mio. Euro begünstigten. Ebenfalls deutlich profitabel entwickelte sich Global Forwarding (rd. 240 Mio. Euro), während Supply Chain mit 305 Mio. Euro ein solides Ergebnis lieferte, das jedoch durch ein vergleichsweise starkes Vorjahresniveau mit positiven Einmaleffekten relativiert wird. DHL eCommerce und das Inlandsgeschäft Post & Paket Deutschland blieben dagegen schwächer: Letzteres erzielte ein EBIT von rund 135 Mio. Euro (Vorjahr 166 Mio. Euro).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hebt das Management die Prognose für 2026 an: Das berichtete Konzern-EBIT soll nunmehr über 6,5 Mrd. Euro liegen (bisher > 6,2 Mrd.), die DHL-Bereiche werden nun mit mehr als 5,9 Mrd. Euro (zuvor > 5,6 Mrd.) erwartet. Post & Paket Deutschland bleibt unverändert mit einem Ziel von über 900 Mio. Euro. Als Stütze für die Margen nennt das Management Fortschritte bei den Effizienzmaßnahmen der "Fit for Growth"-Initiative.