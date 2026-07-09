Kontron in Aufruhr: Morgan Stanley steigt ein, Angebot abgelehnt

Innerhalb weniger Tage meldet Kontron AG gleich mehrere für Anleger relevante Entwicklungen: Eine Stimmrechtsmeldung dokumentiert den weiter wachsenden Einfluss eines großen Finanzinstituts, Vorstand und Aufsichtsrat raten den Aktionären mehrheitlich von der Annahme eines Pflichtangebots ab, und die Tochter Kontron Transportation sichert sich einen bedeutenden Infrastrukturauftrag in Portugal.

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Morgan Stanley hat laut Mitteilung vom 6. Juli 2026 bei der Kontron AG die Schwelle von 8,43 % der Stimmrechte erreicht. Die Position verteilt sich auf 0,23 % direkt gehaltene Aktien (144.287 Stimmrechte) und 8,20 % über Finanzinstrumente (insgesamt 5,238,917 Stimmrechte). Wesentliche Posten sind ein „Right of recall“ aus Wertpapierleihe mit 3.404.756 Stimmrechten (5,33 %) sowie ein Equity Swap (1.834.101 Stimmrechte; 2,87 %). Insgesamt beruht die Berechnung auf einer Grundgesamtheit von 63.860.568 Stimmrechten. In der vorherigen Meldung lag Morgan Stanleys Gesamtposition bei 8,15 %.

Pflichtangebot der Ennoconn: Vorstand und Aufsichtsrat raten ab (8. Juli 2026)

Vorstand und Übernahmeausschuss der Kontron AG haben in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme den Aktionären empfohlen, das Pflichtangebot der Ennoconn Corporation nicht anzunehmen. Der angebotene Preis von 23,50 EUR je Aktie erscheine „finanziell nicht angemessen“: Er liegt leicht unter dem zwölfmonatigen Durchschnittskurs und rund 6,79 EUR unter dem durchschnittlichen Analystenziel von etwa 30,29 EUR. Eine von Ernst & Young verfasste Fairness Opinion komme ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der Preis deutlich unter einer angemessenen Bandbreite liege. Die Annahmefrist läuft vom 29. Juni bis zum 27. Juli 2026. Der Vollzug des Angebots hängt zudem von mehreren regulatorischen Freigaben ab (Fusionskontrolle in Deutschland und den USA, Investitionskontrollfreigaben u.a. in Deutschland, Frankreich, Österreich und Taiwan), weshalb sich die Abwicklung verzögern oder ganz ausfallen kann.

Auftrag in Portugal (9. Juli 2026)

Kontron Transportation erhielt den Zuschlag von Infraestruturas de Portugal, das Bahn-Kommunikations-Kernnetz zu modernisieren – ein Schritt hin zu FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Das Projekt umfasst Lieferung, Installation, Integration, Migration, Schulungen sowie Wartung und Support. Der Auftrag stärkt Kontrons Position im portugiesischen Bahnmarkt und eröffnet Chancen, weiteres Access-Portfolio zu platzieren.

Fazit

Die Kombination aus institutionellem Positionsaufbau, der Empfehlung gegen das Übernahmeangebot und einem strategisch relevanten Auftrag liefert Anlegern ein komplexes Bild: operative Fortschritte und Marktpräsenz stehen einem aus Sicht des Vorstands zu niedrigen Übernahmeangebot gegenüber.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,13EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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