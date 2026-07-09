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    Barclays sieht Comeback: Daimler Truck auf 55 € – Aktie im Rückkauf‑Fieber

    Barclays sieht Comeback: Daimler Truck auf 55 € – Aktie im Rückkauf‑Fieber
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einschätzung für Daimler Truck deutlich angehoben: Das Kursziel stieg von 45 auf 55 Euro, zugleich wertete Analyst Erwann Dargorne die Aktie von „Equal Weight“ zu „Overweight“ hoch. Barclays begründet den Schritt mit einer spürbaren Erholung in der Lkw‑Branche; Dargorne rechnet damit, dass Absatzvolumina, Gewinne und Cashflow im Verlauf der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich zulegen werden. In diesem erwarteten Aufschwung sieht er Daimler Truck vor Traton und Volvo als seinen Favoriten.

    Für Daimler Truck spricht laut Barclays insbesondere die starke Marktstellung in Nordamerika, die dem Konzern stabilere Margen und bessere Preissetzung ermöglicht. Ergänzend sieht der Analyst eine überzeugende Turnaround‑Story in Europa, wobei operative Fortschritte und Effizienzsteigerungen großes Aufholpotenzial gegenüber Wettbewerbern und dem eigenen Bewertungsniveau eröffneten. Die Hochstufung signalisiert, dass Barclays nun eine Outperformance der Aktie gegenüber dem Markt erwartet; das höhere Kursziel impliziert erheblichen Upside‑Raum gegenüber dem bisherigen Bewertungsrahmen.

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    Parallel zu der Analystenstudie berichtete Daimler Truck über Fortschritte bei seinem Aktienrückkaufprogramm. In der 15. Zwischenmeldung gab das Unternehmen an, im Zeitraum 29. Juni bis einschließlich 3. Juli 2026 insgesamt 184.705 eigene Aktien über Xetra zu einem durchschnittlichen Preis von 40,5105 Euro erworben zu haben. Seit Beginn des Programms am 16. März 2026 summieren sich die Rückkäufe auf 5.387.294 Aktien. Die Transaktionen wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich börslich abgewickelt; detaillierte Angaben sind auf der Investor‑Website verfügbar.

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    Die Kombination aus positiver Analystenstimme und anhaltendem Aktienrückkauf ist aus markttechnischer Sicht bedeutsam: Analysten‑Upgrades können Anlegervertrauen stärken, während Rückkäufe das Ergebnis je Aktie stützen und ein Zeichen von Managementvertrauen in die Kapitalmarktaussichten darstellen. Obgleich Barclays ein robustes Comeback der Branche prognostiziert, bleibt die Erholung abhängig von makroökonomischen Rahmenbedingungen, Zulieferkettenstabilität sowie Preis‑ und Nachfrageentwicklungen in den Kernregionen. Investoren sollten daher Kurszielrevisionen und Rückkaufaktivitäten als Hinweise, nicht als Gewähr, für künftige Performance werten.

    Die Barclays‑Studie wurde am 7. Juli 2026 publiziert (Originalstudie 14:59 GMT, Erstweitergabe 15:45 GMT) und folgt auf eine Phase gestiegener Zyklizität in der Branche. Für Anleger bedeutet das Update eine Aufforderung, Positionen zu überprüfen: Bei bullischer Sicht könnten Zukäufe oder erhöhte Gewichtungen sinnvoll sein, bei vorsichtiger Haltung hingegen das Monitoring von Margenentwicklung, Auftragslage und Zinssensitivität. Zudem bleibt die Konkurrenzsituation—insbesondere durch chinesische Hersteller und alternative Antriebe—ein strukturelles Risiko. Langfristig könnte jedoch eine kombinierte Wirkung aus operativer Erholung und aggressiver Kapitalrückführung den Unternehmenswert nachhaltig stützen, falls die Nachfrageerholung wie erwartet eintritt. Kurzfristig ist allerdings mit Volatilität zu rechnen, Anleger sollten Stop‑Loss und Diversifikation berücksichtigen sowie Liquiditätsplanung beachten. regelmäßig.



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    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 42,70EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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