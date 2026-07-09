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    Nemetschek mit "Buy" und 75€-Ziel – HCSS stärkt Nordamerika

    Nemetschek mit Buy und 75€-Ziel – HCSS stärkt Nordamerika
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Deutsche Bank Research hat die Berichterstattung zu Nemetschek mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 75 Euro wieder aufgenommen. In ihrer am Montag vorgelegten Analyse berücksichtigten die Analysten aktualisierte Schätzungen, die erstmals die Quartalszahlen des ersten Geschäftsquartals, die Übernahme des US‑Spezialisten HCSS sowie Wechselkurseffekte einbeziehen. Nicolas Herms hebt hervor, dass HCSS strategisch gut zum Portfolio des deutschen Bausoftware‑Spezialisten passe: Der Zukauf stärke vor allem das Geschäft in Nordamerika und das Engagement im weniger zyklischen Markt für öffentliche Infrastrukturprojekte. Dies könnte laut Deutsche Bank die regionale Diversifikation verbessern und die Ertragsbasis stabilisieren.

    Die Neubewertung signalisiert Vertrauen in das längerfristige Wachstumspotenzial von Nemetschek, zugleich räumt die Bank typische Integrations‑ und Währungsrisiken ein. Die Einbeziehung von Wechselkurseffekten in die Prognosen deutet darauf hin, dass die Analysten mögliche US‑Dollar‑Einflüsse auf Umsatz und Margen aktiv antizipieren. Die Empfehlung ist ein klares Votum für die Aktie, dürfte aber vom Markt auch an der konkreten Erfolgsbilanz der HCSS‑Integration und der Entwicklung der wiederkehrenden Softwareerlöse gemessen werden.

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    Parallel zur Analystenempfehlung veröffentlichte Nemetschek eine Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG (EQS-Distribution). Demnach hat sich der aggregierte Stimmrechtsanteil auf Konzernebene zuletzt verändert: Am Stichtag 02.07.2026 ergab sich eine Schwellenberührung, die zum Stand 08.07.2026 einen Gesamtanteil von 45,07 Prozent an den insgesamt 115,500,000 Stimmrechten ausweist (vorher 46,13 Prozent). Als maßgebliche Beteiligte werden die N‑Integral GmbH sowie die Nemetschek‑Familienstiftung genannt; die Zurechnung erfolgt unter anderem über ein Stimmrechtsabkommen. Explizit wird vermerkt, dass die GVN Familienstiftung einen Anteil von 25,66 Prozent hält und ihre Schwellenüberschreitung durch einen Stimmrechtsvertrag mit der N‑Integral GmbH bedingt ist.

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    Für Investoren sind beide Nachrichten relevant: Die Deutsche‑Bank‑Prognose liefert eine positive Wachstumsstory und ein konkretes Kursziel, die Stimmrechtsmitteilung gibt Aufschluss über die Aktionärsstruktur und mögliche Governance‑Konstellationen. Die Familie bleibt mit über 45 Prozent ein dominanter Einflussfaktor, sodass strategische Entscheidungen weiterhin in einem engen Aktionärsumfeld getroffen werden dürften. Kurzfristig könnten die Analystenempfehlung und die operativen Auswirkungen der HCSS‑Akquisition die Kursdynamik stützen; mittelfristig wird der Erfolg von Integration, Margenentwicklung und regulatorischen bzw. stimmrechtsbezogenen Entwicklungen abhängen.



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    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 56,13EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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