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    Nordex gewinnt 700-MW-Auftrag von UKA – Pipeline und US-Expansion boomen

    Nordex gewinnt 700-MW-Auftrag von UKA – Pipeline und US-Expansion boomen
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex hat Ende Juni mehrere Aufträge des Wind- und Solarparkentwicklers UKA über rund 700 Megawatt erhalten. Vereinbart wurden die Lieferung von 100 Windenergieanlagen der Baureihen N175/6.X und N163/6.X mit jeweils sieben Megawatt Nennleistung sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge für Projekte in mehreren deutschen Bundesländern. Die Order stärkt die Projektpipeline und bringt neben Einmalerlösen wiederkehrende Einnahmen aus langfristigen Serviceverträgen.

    Die Meldung reiht sich in ein starkes Auftragsbild der Nordex Group ein: Im zweiten Quartal 2026 meldete das Unternehmen Auftragseingänge in Höhe von 3,054 Gigawatt, im ersten Halbjahr summierten sich die Bestellungen auf 4,923 GW, was einem Zuwachs von knapp zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Nachfrage bleibt breit abgestützt; stärkste Märkte waren Deutschland, die USA und die Türkei. Nordex erreichte allein in den USA etwa 800 MW Ordervolumen im Quartal – ein Meilenstein für die US-Expansion. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag stabil bei rund 0,97 Mio. Euro pro Megawatt im Q2, im Halbjahr bei 0,95 Mio. Euro/MW, was auf ein unverändertes Preisumfeld hindeutet.

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    Aus strategischer Sicht unterstreichen die Aufträge die Relevanz der Delta4000-Plattform: Die 4‑bis 7‑MW+-Klasse adressiert Märkte mit begrenzten Flächen und reduzierten Netzkapazitäten. Serviceverträge erhöhen die Margenstabilität und reduzieren Erlösvolatilität nach der Auslieferung, setzen aber Zuverlässigkeit in Fertigung und Logistik voraus. UKA selbst verweist auf erfolgreiche EEG-Zuschläge und eine ambitionierte Zielsetzung, binnen eines Kalenderjahres eine Gigawatt-Kapazität zu errichten; die Gruppe hat nach eigenen Angaben eine Onshore-Pipeline von rund 1,6 GW im Bau im Heimatmarkt.

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    Anleger reagierten ambivalent: Die Nordex-Aktie zeigte intraday Schwankungen, vormittags leichte Gewinne, im schwächeren Gesamtmarkt nachmittags Verluste; Analysten führen dies auf Gewinnmitnahmen nach einer starken Kursentwicklung 2026 zurück. YTD-Performanceangaben bewegen sich in Berichten zwischen etwa 44 und rund 50 Prozent.

    Operativ bleibt für Nordex wichtig, Lieferkettenstabilität, termingerechte Errichtung und reibungslose Inbetriebnahme zu sichern, um Margen und Kundenzufriedenheit zu wahren. Mit einer installierten Basis von über 64 GW seit 1985, einem Umsatz von rund 7,6 Mrd. Euro 2025 und mehr als 11.100 Mitarbeitern verfügt Nordex über die industrielle Kapazität, um von der robusten Nachfrage zu profitieren – sofern externe Risiken kontrolliert bleiben. Nordex-Manager betonen die Bedeutung langfristiger Partnerschaften: Karsten Brüggemann hob die langjährige Kooperation mit UKA und die Rolle der Delta4000-Plattform hervor, während CEO José Luis Blanco das Wachstum in den USA als Beleg für die operative Stärke nannte. Risiken bleiben politische Rahmenbedingungen, Netzanschlussengpässe und mögliche Verzögerungen in der Projektabwicklung; sollten diese beherrscht werden, spricht vieles für eine stabile Margenentwicklung. Investoren bleiben aufmerksam, die Bewertung ist teuer.



    Nordex

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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 42,28EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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