Euro in Lethargie: Warum EUR/USD seit Wochen nur seitwärts pendelt

Die Devisenmärkte zeigen weiterhin wenig Bewegung: Der Euro verharrt seit Mitte Juni in einer engen Spanne und liefert Anlegern derzeit kaum klare Richtungssignale. Am Dienstagmorgen notierte die Gemeinschaftswährung bei rund 1,1428 US-Dollar (-0,1 Prozent) und blieb damit deutlich innerhalb der Spanne von etwa 1,135 bis 1,145 Dollar, die seit mehreren Wochen dominierend ist. Auch unterschiedliche Referenzkurse der Europäischen Zentralbank wechselten nur in engen Grenzen: Die EZB setzte zuletzt Referenzkurse von 1,1415 Dollar (Montagsnotiz) sowie später 1,1433 Dollar fest. In der Folge pendelte der Dollar gegenüber dem Euro ebenfalls nur minimal; zuletzt lag er bei etwa 0,8746 bis 0,8760 Euro.

Marktteilnehmer suchen nach Impulsen, finden aber wenige. Ein überraschend starker Anstieg der deutschen Industrieproduktion im Mai gab dem Euro keinen spürbaren Auftrieb. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank kommentierte, das Momentum fehle: „Zwischen 1,135 und 1,145 Dollar“ sei die neue Bandbreite, und es zeichne sich kaum ab, dass das Bild im Sommer grundlegend durchbrochen werde. Zwar stehen in diesem Monat noch zwei Notenbanksitzungen an, doch erwartet Baur dort keine markanten neuen Signale. Die Marktmeinung konsolidiere sich vielmehr dahingehend, dass die EZB zwar zu einer weiteren Leitzinserhöhung tendiere, ein solcher Schritt eher im September als bereits im Juli zu erwarten sei.