Euro in Lethargie: Warum EUR/USD seit Wochen nur seitwärts pendelt
Die Devisenmärkte zeigen weiterhin wenig Bewegung: Der Euro verharrt seit Mitte Juni in einer engen Spanne und liefert Anlegern derzeit kaum klare Richtungssignale. Am Dienstagmorgen notierte die Gemeinschaftswährung bei rund 1,1428 US-Dollar (-0,1 Prozent) und blieb damit deutlich innerhalb der Spanne von etwa 1,135 bis 1,145 Dollar, die seit mehreren Wochen dominierend ist. Auch unterschiedliche Referenzkurse der Europäischen Zentralbank wechselten nur in engen Grenzen: Die EZB setzte zuletzt Referenzkurse von 1,1415 Dollar (Montagsnotiz) sowie später 1,1433 Dollar fest. In der Folge pendelte der Dollar gegenüber dem Euro ebenfalls nur minimal; zuletzt lag er bei etwa 0,8746 bis 0,8760 Euro.
Marktteilnehmer suchen nach Impulsen, finden aber wenige. Ein überraschend starker Anstieg der deutschen Industrieproduktion im Mai gab dem Euro keinen spürbaren Auftrieb. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank kommentierte, das Momentum fehle: „Zwischen 1,135 und 1,145 Dollar“ sei die neue Bandbreite, und es zeichne sich kaum ab, dass das Bild im Sommer grundlegend durchbrochen werde. Zwar stehen in diesem Monat noch zwei Notenbanksitzungen an, doch erwartet Baur dort keine markanten neuen Signale. Die Marktmeinung konsolidiere sich vielmehr dahingehend, dass die EZB zwar zu einer weiteren Leitzinserhöhung tendiere, ein solcher Schritt eher im September als bereits im Juli zu erwarten sei.
Auch die US-Notenbank liefert momentan wenig Impulse: Baur verweist auf Aussagen des Fed-Vertreters Kevin Warsh, wonach er in der jüngeren Vergangenheit bewusst zurückhaltend auftritt — ein Umstand, der die Aussicht auf klare Signale von Seiten der Fed weiter verringert. Ohne deutlichere geldpolitische Richtungsentscheidungen bleiben größere Wechselkursausschläge unwahrscheinlich.
Neben dem Dollar bewegen sich die Euro-Referenzkurse zu weiteren Währungen kaum: Ein Euro entsprach laut EZB 0,85538 Pfund, 185,31 Yen und 0,9201 Schweizer Franken. Wirtschaftsdaten aus den USA lieferten ebenfalls kein überraschendes Narrativ: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen fiel im Juni leicht um 0,5 Punkte auf 54,0 Zähler, verweist aber weiterhin auf Wachstum in diesem wichtigen Sektor.
Fazit: Kurzfristig dominieren Seitwärtsbewegungen und Zurückhaltung. Ohne neue makroökonomische Daten oder deutliche geldpolitische Signale dürften sich Devisenmärkte in den kommenden Wochen in einer stabilen, aber engen Bandbreite bewegen — eine Phase, die vor allem von saisonal niedriger Liquidität und abwartender Marktstimmung geprägt ist.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,143USD auf Forex (09. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
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