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    RWE im Aufwind: UBS-Ziel rauf, kleine Aktienrückkäufe & Amprion-Potenzial

    RWE im Aufwind: UBS-Ziel rauf, kleine Aktienrückkäufe & Amprion-Potenzial
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE steht gleichzeitig in mehreren Feldern im Fokus von Kapitalmarkt, Politik und operativer Portfolio-Strategie. Eine Pflichtmitteilung vom 7. Juli 2026 gibt Einblick in die praktische Umsetzung eines bereits im Dezember 2025 angekündigten Aktienrückkaufprogramms durch verschiedene britische RWE-Tochtergesellschaften: Im Juli erwarb der unabhängige Treuhänder Computershare Trustees Limited im Auftrag der RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited und RWE Renewables Management UK Ltd insgesamt 1.064 RWE-Aktien über die Frankfurter Börse. Der durchschnittlich gezahlte Kurs lag bei 49,400616 GBP, der Gesamtaufwand belief sich auf 52.562,255 GBP (ohne Nebenkosten). Detaillierte Transaktionsdaten hat RWE im Investor-Relations-Bereich auf seiner Website zur Verfügung gestellt.

    Die Größenordnung der im Juli getätigten Käufe ist im Verhältnis zur Marktkapitalisierung des Konzerns marginal; die Mitteilung erfüllt vor allem regulatorische Offenlegungspflichten und demonstriert die Fortsetzung der angekündigten Programme. Praktische Auswirkungen auf den freien Streubesitz oder die Kursdynamik dürften begrenzt sein.

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    Parallel dazu bestätigte die Schweizer Großbank UBS ihre positive Einschätzung von RWE und hob das Kursziel leicht von 65 auf 66 Euro an, bei unveränderter Einstufung „Buy“. Analystin Wanda Serwinowska nennt RWE gemeinsam mit Ørsted und Grenergy zu ihren Favoriten im Sektor. Als Treiber der Neubewertung wird die Mehrheitsübernahme des Übertragungsnetzbetreibers Amprion genannt: Dieser Schritt eröffne RWE die Chance, langfristig Wachstumstreiber und Gewinnquellen neu auszubalancieren. UBS hat daraufhin ihre Ergebnisschätzungen bis 2031 angehoben, was die Erwartung steigender Ertragskraft untermauert.

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    Auf der politischen Ebene stärkt Zuspruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, die Perspektiven für Energieversorger und Netzbetreiber. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßt die Pläne und verweist auf mögliche Standorte wie Lippendorf und die Lausitz. Die geplante Berücksichtigung nördlicher und östlicher Länder in den Gesetzesvorhaben zielt darauf ab, die Versorgungssicherheit während des bis 2038 geplanten Kohleausstiegs zu gewährleisten; Gaskraftwerke sollen als flexible Reserve fungieren.

    Zusammenfassend bleibt RWE sowohl operativ als auch strategisch gut positioniert: Kleine, regulierte Rückkäufe signalisieren Kapitalmarktorientierung; UBS-Bewertung unterstreicht Wachstumserwartungen infolge der Amprion-Übernahme; und politische Unterstützung für Gaskapazitäten stärkt das Geschäftsmodell im Strommarkt. Konkrete Marktreaktionen auf diese Entwicklungen sind in den vorliegenden Mitteilungen nicht ausgewiesen.



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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 56,25EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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