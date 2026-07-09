ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für RWE auf 68 Euro - 'Buy'
- Jefferies erhöht Kursziel RWE von 63 auf 68 Euro
- Einstufung bleibt Buy, Quartalszahlen am 13. August
- Erwartetes EBITDA +31%, H1 Netto knapp 1 Mrd
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 63 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern dürfte mit den Quartalszahlen am 13. August weitere Fortschritte bekannt geben, schrieb Ahmed Farman in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er geht von einem 31-prozentigen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) aus. Das Nettoergebnis im ersten Halbjahr schätzt er auf knapp eine Milliarde Euro - da es für 47 Prozent seines angenommenen Jahreswerts stehe, sollte das die Anleger beruhigen. Das neue Kursziel begründet Farman primär mit seiner aktualisierten Bewertung des Übertragungsnetzbetreibers Amprion, an dem RWE eine Mehrheit übernehmen will./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,12 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 43,99 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +16,03 %/+21,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 68 Euro
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!