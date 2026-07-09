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    EDAG: Zwei institutionelle Investoren rutschen unter 3%-Schwelle

    Zwei institutionelle Investoren haben Anfang Juli Stimmrechtsmitteilungen für die EDAG Engineering Group AG veröffentlicht, die einen Rückgang ihrer gemeldeten Beteiligungen ausweisen. Am 7. Juli meldete Axxion S.A. (Grevenmacher, Luxemburg) nach § 40 WpHG, dass ihr aggregierter Stimmrechtsanteil an der EDAG auf 2,26 Prozent gesunken ist. Die Meldung nennt 848.332 Aktien (ISIN CH0303692047) bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 37,5 Mio. Aktien. In der Rubrik „Grund der Mitteilung“ ist „Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten“ angekreuzt; ausgewiesene Instrumente werden in der Mitteilung jedoch nicht genannt. Als Datum der Schwellenberührung wird der 15. Juni 2026 ausgewiesen. Axxion betont, weder beherrscht zu werden noch andere Stimmrechtsinhaber des Emittenten zu kontrollieren.

    Am 8. Juli folgte eine vergleichbare Meldung der Investmentgesellschaft LOYS Sicav (Munsbach, Luxemburg). LOYS gibt einen aktuellen Anteil von 2,83 Prozent an – entsprechend 1.060.291 Aktien der EDAG. Auch hier referenziert die Mitteilung den 15. Juni 2026 als Stichtag und verzeichnet keine auszuübenden Instrumente; als Anlass ist wiederum die Kategorie „Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten“ ausgewählt. LOYS erklärt ebenfalls, keine Kontrollverhältnisse im Zusammenhang mit Stimmrechtsinhabern des Emittenten zu unterhalten.

    Beide Meldungen dokumentieren, dass frühere Meldewerte oberhalb der Drei-Prozent-Schwelle lagen (Axxion zuletzt 4,98 Prozent, LOYS 4,24 Prozent) und sich nun deutlich reduziert haben. Die Veröffentlichungen erfolgten via EQS News; für die Inhalte sind die jeweiligen Mitteilungspflichtigen verantwortlich. Operativ bedeuten die Veränderungen, dass weder Axxion noch LOYS derzeit als meldepflichtige Großaktionäre mit mehr als drei Prozent gelten. Für die EDAG-Aktionärsstruktur ist dies eine Verschiebung weg von Konzentration hin zu einer etwas diffuseren Streuung – relevant vor allem für Stimmrechtsausübung bei Hauptversammlungen oder für potenzielle Übernahme- und Abstimmungsdynamiken.

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    Aus Sicht von Analysten und Marktteilnehmern sind die Gründe für die Verringerung zu beobachten: Verkauf von Aktien, Ablaufen oder Ausübung derivativer Instrumente oder Umschichtungen in Fondsportfolios kommen in Frage. EDAG selbst kommentierte die Meldungen nicht; weitere Veränderungen in der Investorenstruktur bleiben zu beobachten.

    Ergänzend ist zu beachten, dass die Mitteilungen formal nach § 40 Abs. 1 WpHG erfolgten und sich die Prozentangaben auf die nach § 41 WpHG angegebene Grundgesamtheit von 37,5 Millionen Stimmrechten beziehen. Die EDAG Engineering Group AG hat ihren Sitz in Arbon (Schlossgasse 2) und ist unter der LEI-Nummer 529900LQ2ZJ7F5Z4KN18 geführt. Interessierte Investoren sollten weitere Pflichtmitteilungen und Quartalszahlen beobachten, da sich kurzfristige Positionswechsel in Portfolios oder derivative Transaktionen rasch auf Kurs und Stimmrechtsverhältnisse auswirken können. Für den Markt bleibt relevant, ob andere Großaktionäre ihre Anteile ebenfalls anpassen. Weitergehende Analysen könnten Rückschlüsse auf strategische Motive liefern und Zeitplan.



    EDAG Engineering Group

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    ISIN:CH0303692047WKN:A143NB
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    Die EDAG Engineering Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 3,165EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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