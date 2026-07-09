🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Öl-Schock verdaut?

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX vor Stabilisierung trotz neuer US-Angriffe im Iran, Ölpreis steigt

    Nach dem heftigen Vortages-Rücksetzer stabilisiert sich der DAX am Donnerstagmorgen dank robuster Signale aus den USA und Asien. Doch die Eskalation im Nahen Osten treibt die Ölpreise weiter an.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl-Schock verdaut? - DAX vor Stabilisierung trotz neuer US-Angriffe im Iran, Ölpreis steigt
    Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-Pressefoto

    Auf dem deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstagmorgen eine Stabilisierung ab. Nachdem der DAX erst am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte, rutschte er im Zuge der geopolitischen Spannungen am Vortag zeitweise bis auf 24.830 Punkte ab und schloss 2,2 Prozent schwächer. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex jedoch wieder 0,6 Prozent höher bei 25.050 Punkten. Belastet wurde Europa zuletzt vor allem von der erneuten Eskalation im Nahen Osten, die Sorgen vor anziehenden Energiepreisen, neuem Inflationsdruck und einer konjunkturellen Dämpfung schürte.

    Auf Unternehmensebene rücken am Morgen vor allem Nachrichten aus den hinteren Indizes in den Fokus: Der SDAX-Konzern Schott Pharma hob nach starken vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose an, während der MDAX-Wert Südzucker am frühen Morgen frische Zahlen vorlegte. Der Umsatz des Zuckerkonzerns ist im ersten Geschäftsquartal wegen niedrigerer Zuckerabsätze und -preise zurückgegangen. Im DAX steht neben den Stabilisierungsversuchen von Rheinmetall nach jüngsten Sparberichten vor allem Volkswagen im Rampenlicht: Bei den Wolfsburgern wird am Berichtstag auf einer wichtigen Aufsichtsratssitzung über die künftigen Restrukturierungs- und Sparpläne beraten, begleitet von angekündigten Aktionstagen der IG Metall. Für nächtliche News sorgte zudem ZEAL Network mit der Bekanntgabe einer Übernahme und dem damit verbundenen Markteintritt in Großbritannien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    28.296,72€
    Basispreis
    32,17
    Ask
    × 7,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.868,42€
    Basispreis
    32,11
    Ask
    × 7,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vorgaben aus Asien und den USA

    Die internationalen Märkte stecken das vorläufige Ende des Waffenstillstands zwischen den USA und Israel mit Iran erstaunlich gut weg. Zwar führten die USA nach neuen Attacken Teherans auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erneut militärische Schläge im Iran durch, und Trump zeigte sich skeptisch bezüglich weiterer Verhandlungen, doch an den Börsen hielt sich die Panik in Grenzen. Die Wall Street lieferte eine behauptete Tendenz: Während der Dow Jones Industrial am Mittwoch vor allem wegen der Ölpreise um 1,1 Prozent nachgab und der S&P 500 leicht verlor (-0,28 Prozent), konnte der technologielastige Nasdaq Composite dank starker Halbleiterwerte um 0,2 Prozent zulegen. Dies stützte auch die asiatischen Märkte am Donnerstagmorgen.

    Asiatische Märkte

    In Asien zeigten sich die Handelsplätze uneinheitlich. In Tokio legte der Nikkei 225 um 1,5 Prozent zu; hier sprangen Kioxia-Aktien nach dem vollständigen Ausstieg des Investors Bain Capital zeitweise um bis zu 11 Prozent ins Plus. Kräftig auf und ab ging es bei dem südkoreanischen Kospi, der zeitweise um 2,9 Prozent nach oben schnellte, zuletzt aber wieder um 0,7 Prozent zurückfiel. Samsung büßten 1,4 Prozent ein, demgegenüber profitierte SK Hynix mit +3,0 Prozent von einer enormen Nachfrage nach dem geplanten US-Zweitlisting. Die chinesischen Märkte fanden auch keine klare Linie (Hongkongs Hang Seng verlor 0,8 Prozent, Shanghai stieg um 0,7 Prozent). Neue Wirtschaftsdaten aus China bewegten kaum: Die Verbraucherpreise stiegen im Juni wie erwartet um moderate 1,0 Prozent, während die Erzeugerpreise (PPI) mit einem Plus von 4,1 Prozent das stärkste Wachstum seit Juli 2022 verzeichneten. Der Fokus der Anleger in China verlagert sich nun auf kommende Handelsdaten und politische Signale des Politbüros Ende des Monats. Ein Debüt feierte der Apple-Zulieferer Luxshare, dessen Aktien beim Hongkong-Debüt um 2,5 Prozent stiegen.

    US-Indikationen

    Die US-Futures deuten im frühen Donnerstagshandel auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street hin. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 legten um rund 0,3 Prozent zu, während die Futures auf den Dow Jones mit einem Plus von etwa 117 Punkten (0,2 Prozent) signalisieren, dass die Verluste vom Vortag ein Stück weit aufgeholt werden könnten. Auch der Nasdaq-100-Future notiert rund 0,5 Prozent fester. Marktteilnehmer warten im Tagesverlauf vor allem auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie neue Daten zu den bestehenden Hausverkäufen. Zudem stehen Quartalszahlen von PepsiCo auf der Agenda. Analysten betonen, dass trotz der geopolitischen Risiken die anhaltend starke Dynamik bei den Unternehmensgewinnen und der KI-Boom die US-Märkte weiter stützen dürften.

    Rohstoffe

    Am Rohstoffmarkt stehen die geopolitischen Risikoprämien weiter im Mittelpunkt. Die Ölpreise, die seit Montag bereits um gut zehn Prozent nach oben geklettert waren und am Mittwoch um über 4 Prozent zulegten, setzten ihren Aufwärtstrend am Donnerstagmorgen moderat fort. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,03 Prozent auf 78,82 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,06 Prozent auf 74,29 US-Dollar stieg. Da die Straße von Hormus zu den wichtigsten Energie-Nadelöhren weltweit gehört, reagieren die Notierungen extrem sensibel auf die US-Militärschläge und die Bedrohung der Handelsschifffahrt. Der sichere Hafen Gold profitiert tendenziell von der Unsicherheit im Nahen Osten und kann sein hohes Niveau stabil behaupten.

    Devisen

    Der Devisenmarkt zeigt sich im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Sorgen und geldpolitischen Erwartungen. Das Fed-Protokoll bestätigte eine uneinheitliche Haltung der US-Währungshüter, die mit Zinssenkungen warten wollen, bis sich die Inflation nachhaltig dem Ziel nähert. Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich in einer engen Spanne, da die Sorgen vor einem erneuten inflationsbedingten Zinsanstieg in den USA den US-Dollar als sicheren Hafen stützen, während die Stabilisierung der europäischen Aktienmärkte dem Euro am Morgen etwas Auftrieb gibt.

    Bitcoin

    Am Kryptomarkt spiegelt sich die temporäre "Risk-off"-Stimmung der vergangenen Tage wider. Bitcoin reagierte wie die klassischen Märkte sensibel auf die Eskalation im Nahen Osten und den Anstieg der Energiepreise. Mit der leichten Stabilisierung der weltweiten Aktienmärkte am Donnerstagmorgen zeigt sich aber auch die Krypto-Leitwährung bemüht, den jüngsten Abwärtsdruck abzufedern, verbleibt jedoch vorerst in einer abwartenden Konsolidierungsphase nahe den jüngsten Unterstützungsmarken.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Öl-Schock verdaut? DAX vor Stabilisierung trotz neuer US-Angriffe im Iran, Ölpreis steigt Nach dem heftigen Vortages-Rücksetzer stabilisiert sich der DAX am Donnerstagmorgen dank robuster Signale aus den USA und Asien. Doch die Eskalation im Nahen Osten treibt die Ölpreise weiter an.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     