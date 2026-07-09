DAX vor Stabilisierung trotz neuer US-Angriffe im Iran, Ölpreis fällt

Auf Unternehmensebene rücken am Morgen vor allem Nachrichten aus den hinteren Indizes in den Fokus: Der SDAX -Konzern Schott Pharma hob nach starken vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose an, während der MDAX -Wert Südzucker am frühen Morgen frische Zahlen vorlegte. Der Umsatz des Zuckerkonzerns ist im ersten Geschäftsquartal wegen niedrigerer Zuckerabsätze und -preise zurückgegangen. Im DAX steht neben den Stabilisierungsversuchen von Rheinmetall nach jüngsten Sparberichten vor allem Volkswagen im Rampenlicht: Bei den Wolfsburgern wird am Berichtstag auf einer wichtigen Aufsichtsratssitzung über die künftigen Restrukturierungs- und Sparpläne beraten, begleitet von angekündigten Aktionstagen der IG Metall. Für nächtliche News sorgte zudem ZEAL Network mit der Bekanntgabe einer Übernahme und dem damit verbundenen Markteintritt in Großbritannien.

Auf dem deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstagmorgen eine Stabilisierung ab. Nachdem der DAX erst am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte, rutschte er im Zuge der geopolitischen Spannungen am Vortag zeitweise bis auf 24.830 Punkte ab und schloss 2,2 Prozent schwächer. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex jedoch wieder 0,6 Prozent höher bei 25.050 Punkten. Belastet wurde Europa zuletzt vor allem von der erneuten Eskalation im Nahen Osten, die Sorgen vor anziehenden Energiepreisen, neuem Inflationsdruck und einer konjunkturellen Dämpfung schürte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorgaben aus Asien und den USA

Die internationalen Märkte stecken das vorläufige Ende des Waffenstillstands zwischen den USA und Israel mit Iran erstaunlich gut weg. Zwar führten die USA nach neuen Attacken Teherans auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erneut militärische Schläge im Iran durch, und Trump zeigte sich skeptisch bezüglich weiterer Verhandlungen, doch an den Börsen hielt sich die Panik in Grenzen. Die Wall Street lieferte eine behauptete Tendenz: Während der Dow Jones Industrial am Mittwoch vor allem wegen der Ölpreise um 1,1 Prozent nachgab und der S&P 500 leicht verlor (-0,28 Prozent), konnte der technologielastige Nasdaq Composite dank starker Halbleiterwerte um 0,2 Prozent zulegen. Dies stützte auch die asiatischen Märkte am Donnerstagmorgen.

Asiatische Märkte

In Asien zeigten sich die Handelsplätze uneinheitlich. In Tokio legte der Nikkei 225 um 1,5 Prozent zu; hier sprangen Kioxia-Aktien nach dem vollständigen Ausstieg des Investors Bain Capital zeitweise um bis zu 11 Prozent ins Plus. Kräftig auf und ab ging es bei dem südkoreanischen Kospi, der zeitweise um 2,9 Prozent nach oben schnellte, zuletzt aber wieder um 0,7 Prozent zurückfiel. Samsung büßten 1,4 Prozent ein, demgegenüber profitierte SK Hynix mit +3,0 Prozent von einer enormen Nachfrage nach dem geplanten US-Zweitlisting. Die chinesischen Märkte fanden auch keine klare Linie (Hongkongs Hang Seng verlor 0,8 Prozent, Shanghai stieg um 0,7 Prozent). Neue Wirtschaftsdaten aus China bewegten kaum: Die Verbraucherpreise stiegen im Juni wie erwartet um moderate 1,0 Prozent, während die Erzeugerpreise (PPI) mit einem Plus von 4,1 Prozent das stärkste Wachstum seit Juli 2022 verzeichneten. Der Fokus der Anleger in China verlagert sich nun auf kommende Handelsdaten und politische Signale des Politbüros Ende des Monats. Ein Debüt feierte der Apple-Zulieferer Luxshare, dessen Aktien beim Hongkong-Debüt um 2,5 Prozent stiegen.

US-Indikationen

Die US-Futures deuten im frühen Donnerstagshandel auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street hin. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 legten um rund 0,3 Prozent zu, während die Futures auf den Dow Jones mit einem Plus von etwa 117 Punkten (0,2 Prozent) signalisieren, dass die Verluste vom Vortag ein Stück weit aufgeholt werden könnten. Auch der Nasdaq-100-Future notiert rund 0,5 Prozent fester. Marktteilnehmer warten im Tagesverlauf vor allem auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie neue Daten zu den bestehenden Hausverkäufen. Zudem stehen Quartalszahlen von PepsiCo auf der Agenda. Analysten betonen, dass trotz der geopolitischen Risiken die anhaltend starke Dynamik bei den Unternehmensgewinnen und der KI-Boom die US-Märkte weiter stützen dürften.

Rohstoffe

Am Rohstoffmarkt stehen die geopolitischen Risikoprämien weiter im Mittelpunkt. Die Ölpreise, die seit Montag bereits um gut zehn Prozent nach oben geklettert waren und am Mittwoch um über 4 Prozent zulegten, legten am Donnerstagmorgen eine Verschnaufpause ein. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 77,72 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,4 Prozent auf 73,29 US-Dollar abwärts ging. Da die Straße von Hormus zu den wichtigsten Energie-Nadelöhren weltweit gehört, reagieren die Notierungen extrem sensibel auf die US-Militärschläge und die Bedrohung der Handelsschifffahrt. Der sichere Hafen Gold profitiert tendenziell von der Unsicherheit im Nahen Osten und zog um 0,4 Prozent an, während sich Silber um 0,7 Prozent verteuerte.

Devisen

Der Devisenmarkt zeigt sich im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Sorgen und geldpolitischen Erwartungen. Das Fed-Protokoll bestätigte eine uneinheitliche Haltung der US-Währungshüter, die mit Zinssenkungen warten wollen, bis sich die Inflation nachhaltig dem Ziel nähert. Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich in einer engen Spanne, da die Sorgen vor einem erneuten inflationsbedingten Zinsanstieg in den USA den US-Dollar als sicheren Hafen stützen, während die Stabilisierung der europäischen Aktienmärkte dem Euro am Morgen etwas Auftrieb gibt.

Bitcoin

Am Kryptomarkt spiegelt sich die temporäre "Risk-off"-Stimmung der vergangenen Tage wider. Bitcoin reagierte wie die klassischen Märkte sensibel auf die Eskalation im Nahen Osten und den Anstieg der Energiepreise. Mit der leichten Stabilisierung der weltweiten Aktienmärkte am Donnerstagmorgen zeigt sich aber auch die Krypto-Leitwährung bemüht, den jüngsten Abwärtsdruck abzufedern. Bitcoin steigt aktuell um 0,6 Prozent, ebenso wie Ether.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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