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    Gericht stoppt Lufthansa‑Versprechen: Keine CO2‑Reduktion per SAF‑Zuzahlung

    Gericht stoppt Lufthansa‑Versprechen: Keine CO2‑Reduktion per SAF‑Zuzahlung
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Das Oberlandesgericht Köln hat der Lufthansa per Eilentscheidung klare Grenzen für werbliche Klimaversprechen gesetzt und damit einen Präzedenzfall für die Airline‑Branche geschaffen. Auf Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) untersagten die Richter die Aussage, Kundinnen und Kunden könnten ihre „flugbezogenen CO2‑Emissionen direkt während der Buchung durch den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) reduzieren“, wenn dafür ein Aufpreis verlangt wird. Begründung: Verbraucher würden nicht transparent darüber informiert, wann und wie das extra bezahlte SAF tatsächlich verwendet werde. Entscheidend ist, dass das Biokerosin erst nach Zahlung in ein gemeinsames Versorgungssystem eingespeist werde und nicht zwingend im spezifischen Flug des Zuzahlenden zum Einsatz komme (Az. OLG Köln 6 U 68/25). SAF ist zudem erheblich teurer – nach Angaben im Verfahren etwa dreimal teurer als konventionelles Kerosin.

    Die Lufthansa hatte die streitbare Formulierung bereits 2024 von ihrer Website genommen und kündigt nun an, den Einsatz des zusätzlich bezahlten SAF innerhalb von sechs Monaten sicherstellen zu wollen. Das Unternehmen begrüßte zugleich, dass das Gericht die Grenzen der Aufklärungspflichten nicht ausweitete; flankierend hatte die DUH weitergehende Vorwürfe erhoben, wonach Lufthansa nicht ausreichend über alle klimarelevanten Effekte des Fliegens – etwa Emissionen der Lieferketten, Kondensstreifen oder Stickoxide – informiere. Diese weitergehenden Klagepunkte blieben jedoch ohne Erfolg.

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    Für die Lufthansa hat das Urteil mehrere Implikationen: Rechtlich zwingt es zu präziserer, faktenbasierter Kundenkommunikation und könnte Nachbesserungen bei Produktdesign und Vertriebsprozessen erfordern, um die Rückverfolgbarkeit und Wirksamkeit bezahlter Klimaschutzmaßnahmen zu verbessern. Ökonomisch bleibt SAF ein kostentreibender Faktor, der – ohne Subventionen oder breitere Versorgungskapazitäten – die Margen belasten kann, wenn Airlines Zuzahlungen glaubwürdig und nachweisbar leisten wollen.

    An den Kapitalmärkten bleibt Vorsicht angebracht. Die Investmentbank Barclays hob kürzlich das Kursziel für Lufthansa von 6,80 auf 7,75 Euro an, beließ die Aktie aber auf „Underweight“. Analyst Andrew Lobbenberg begründet die moderat verbesserten Schätzungen mit gesunkenen Treibstoffkosten und besseren Sommeraussichten, warnt aber vor erheblichen geopolitischen Unsicherheiten in Nahost und der Ukraine. Für Investoren bedeutet das: kurzfristig etwas Entspannung, langfristig jedoch weiter begrenzte Upside‑Perspektiven bei anhaltenden operativen und regulatorischen Risiken.



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