Ottobock übernimmt Fesia – FES‑Technik für globale Neurorehabilitation

Ottobock hat die Übernahme des spanischen MedTech-Unternehmens Fesia Technology angekündigt und damit seinen strategischen Ausbau im Bereich Neuro‑Orthetik vorangetrieben. Fesia, mit Sitz in Donostia/San Sebastián und rund 20 Beschäftigten, entwickelt und vertreibt Systeme der Funktionellen Elektrostimulation (FES), die bei neurologischen Erkrankungen und Nervenschädigungen – etwa Schlaganfall, Multiple Sklerose, Zerebralparese oder Rückenmarksverletzungen – funktionale Bewegungen wiederherstellen helfen. Die Parteien vereinbarten Stillschweigen zum Kaufpreis; der Vollzug der Transaktion ist für etwa sechs Monate geplant. Für Ottobock markiert die Akquisition einen gezielten Ausbau des Produktportfolios im wachsenden Segment der Neurorehabilitation. FES‑Orthesen erzeugen elektrische Impulse, die geschwächte Muskulatur stimulieren, natürliche Bewegungsabläufe unterstützen und zugleich die Bildung neuer neuronaler Verbindungen fördern. Ottobock will die Technologieplattform von Fesia integrieren, die Anwendungspalette erweitern und durch die eigene globale Vertriebs‑ und Versorgungsstruktur die Skalierung der Lösungen beschleunigen. Konzernchef Oliver Jakobi betonte, dass neurologische Erkrankungen ein zentraler Schwerpunkt für die Branche seien und Ottobock sich der Versorgung dieser Patientengruppen verpflichtet sehe. Fesia‑CEO Haritz Zabaleta sieht im Zusammenschluss die Chance, die eigenen Innovationen weltweit auszurollen und neue Maßstäbe in der Neurorehabilitation zu setzen.

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