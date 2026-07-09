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    Ottobock übernimmt Fesia – FES‑Technik für globale Neurorehabilitation

    Ottobock übernimmt Fesia – FES‑Technik für globale Neurorehabilitation
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Ottobock hat die Übernahme des spanischen MedTech-Unternehmens Fesia Technology angekündigt und damit seinen strategischen Ausbau im Bereich Neuro‑Orthetik vorangetrieben. Fesia, mit Sitz in Donostia/San Sebastián und rund 20 Beschäftigten, entwickelt und vertreibt Systeme der Funktionellen Elektrostimulation (FES), die bei neurologischen Erkrankungen und Nervenschädigungen – etwa Schlaganfall, Multiple Sklerose, Zerebralparese oder Rückenmarksverletzungen – funktionale Bewegungen wiederherstellen helfen. Die Parteien vereinbarten Stillschweigen zum Kaufpreis; der Vollzug der Transaktion ist für etwa sechs Monate geplant.

    Für Ottobock markiert die Akquisition einen gezielten Ausbau des Produktportfolios im wachsenden Segment der Neurorehabilitation. FES‑Orthesen erzeugen elektrische Impulse, die geschwächte Muskulatur stimulieren, natürliche Bewegungsabläufe unterstützen und zugleich die Bildung neuer neuronaler Verbindungen fördern. Ottobock will die Technologieplattform von Fesia integrieren, die Anwendungspalette erweitern und durch die eigene globale Vertriebs‑ und Versorgungsstruktur die Skalierung der Lösungen beschleunigen. Konzernchef Oliver Jakobi betonte, dass neurologische Erkrankungen ein zentraler Schwerpunkt für die Branche seien und Ottobock sich der Versorgung dieser Patientengruppen verpflichtet sehe. Fesia‑CEO Haritz Zabaleta sieht im Zusammenschluss die Chance, die eigenen Innovationen weltweit auszurollen und neue Maßstäbe in der Neurorehabilitation zu setzen.

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    Operativ dürfte die Transaktion kurzfristig nur begrenzte finanzielle Effekte haben: Analysten wie Jefferies hoben hervor, dass wegen der geringen Größe von Fesia der Einfluss auf Umsatz und operatives Ergebnis begrenzt bleiben werde. Analyst Henrik Paganetty bestätigte dennoch seine Kaufempfehlung für Ottobock mit einem Kursziel von 83 Euro und bewertete die Übernahme als strategisch sinnvoll zur Stärkung der Position in der Neuro‑Orthopädie.

    Langfristig zielt Ottobock darauf ab, seine Innovationsführerschaft im Bereich Neuro‑Orthetik weiter auszubauen. Die Übernahme schafft laut Unternehmen eine Basis für verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie für technische Weiterentwicklungen der FES‑Plattform. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die steigende Zahl neurologisch betroffener Patienten positioniert sich Ottobock, ein börsennotierter MedTech‑Konzern mit rund 9.300 Mitarbeitern und einem großen internationalen Patientenversorgungsnetzwerk, frühzeitig zur Bearbeitung eines wachsenden Gesundheitsmarktes. Insgesamt wird die Akquisition als strategischer Schritt gewertet, der die Produkt- und Technologiekompetenz von Ottobock in der Neurorehabilitation nachhaltig stärken soll.



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    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 49,83EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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