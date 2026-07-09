Bundesnetzagentur rügt eBay wegen DSA-Mängeln – Strafen drohen

Neben dem sogenannten Notice-and-Action-Mechanismus moniert der in der Netzagentur angesiedelte Digital Service Coordinator (DSC) Defizite bei der Information von Nutzern über Maßnahmen gegen Konten und Inhalte. Wenn Angebote entfernt oder Profile gesperrt werden, müssten Betroffene „klar, verständlich und präzise“ über Gründe und Rechtsgrundlagen informiert werden, damit sie Entscheidungen nachvollziehen und ihre Rechte effektiv wahrnehmen könnten. Ebenfalls bemängelt wird die mangelnde Nachverfolgbarkeit gewerblicher Anbieter: Pflichtangaben zu Kontaktmöglichkeiten seien nicht einfach und benutzerfreundlich einsehbar, was das Risiko von Online-Betrug erhöhe.

Die Bundesnetzagentur hat nach Prüfung Mängel bei der Umsetzung des Digital Services Act (DSA) durch die Handelsplattform Ebay festgestellt. Nach Angaben der Behörde in Bonn erfüllen die Prozesse der Plattform nicht durchgängig die Anforderungen an benutzerfreundliche Melde- und Abhilfeverfahren: Nutzer hätten vermeintlich rechtswidrige Angebote nicht so einfach melden können, wie es die EU-Vorschriften vorsehen. Damit steht Ebay im Fokus einer zentralen Verbraucherschutz- und Marktordnungsregelung für Online-Dienste.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Bundesnetzagentur fordert Ebay auf, die beanstandeten Defizite zu beheben. Sollte das Unternehmen den Anforderungen nicht nachkommen, drohen weitere Maßnahmen bis hin zu Zwangsgeldern. Der DSC fungiert dabei sowohl als Beschwerdestelle für Verbraucher als auch als Koordinierungsstelle für die Überwachung großer Online-Plattformen im Rahmen des DSA.

Ebay weist die Vorwürfe zurück und betont, die gesetzlichen Vorgaben des DSA „sehr ernst“ zu nehmen. Das Unternehmen ist der Auffassung, die Anforderungen sorgfältig umgesetzt zu haben und befindet sich nach eigenen Angaben in engem und konstruktivem Austausch mit der Bundesnetzagentur. Konkret geht es in dem laufenden Verfahren um die Umsetzung einzelner Anforderungen wie des Notice-and-Action-Mechanismus sowie die Darstellung bestimmter Informationen zu gewerblichen Verkäuferinnen und Verkäufern.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Auseinandersetzung bedeutsam: Plattformbetreiber stehen unter steigendem Regulierungsdruck, Compliance-Defizite können unmittelbare finanzielle und reputative Folgen haben. Für Ebay geht es neben der Abwehr möglicher Sanktionen auch um Vertrauen bei Käufern und Verkäufern sowie die Frage, wie transparent und praktikabel die internen Prozesse gestaltet sind. Für den Markt signalisiert der Vorfall, dass Aufsichtsbehörden die Durchsetzung des DSA ernst nehmen und Plattformen ihre Nutzerführung, Informationspflichten und Maßnahmen gegen Missbrauch weiter nachschärfen müssen.

Die eBay Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 115,3EUR auf Nasdaq (09. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.