Symrise intensiviert Rückkäufe – MWB hebt Kursziel auf 100 €, streicht Buy
Symrise intensiviert Rückkauf – MWB hebt Kursziel, dämpft aber Kaufempfehlung
Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hat im Rahmen seines seit dem 2. Februar 2026 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Kalenderwoche vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 insgesamt 105.339 eigene Aktien zum gewichteten Durchschnittspreis von 89,1126 Euro erworben. Das dafür aufgewendete Volumen beträgt rund 9,39 Millionen Euro. Damit beläuft sich die kumulierte Zahl der seit Programmstart zurückgekauften Aktien auf 2.651.214 Stück. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Börsenplätze bzw. multilaterale Handelssysteme durch ein von Symrise beauftragtes Kreditinstitut; die Mitteilung führt einzelne Handelsplätze, Tagesmengen und Tagesdurchschnittspreise aus und dokumentiert einen leichten Anstieg der Durchschnittspreise gegen Monatsende (bis rund 91 Euro am 3. Juli).
Für Anleger ist der Rückkauf in mehrfacher Hinsicht relevant: Kurzfristig wirkt er stützend auf den Aktienkurs durch Nachfrageeffekte und reduziert die frei handelbaren Aktien, langfristig kann er die Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie (EPS) verbessern. Zugleich ist ein andauerndes Rückkaufprogramm ein Signal des Managements, dass man die Aktie für unterbewertet hält oder überschüssige Liquidität effizient an die Aktionäre zurückgeben möchte. Symrise verweist zudem auf die vollständige Transparenz der Transaktionen auf der Investor-Website.
Parallel dazu hat das Analysehaus MWB Research seine Kurszielprognose für Symrise von 95 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung jedoch von „Buy“ auf „Hold“ reduziert. Analyst Abed Jarad begründet die Abstufung mit dem jüngsten Kursanstieg, der die Papiere nun in die Nähe seines geschätzten fairen Werts gebracht habe. Positiv hervorgehoben werden verbesserte Geschäftstrends zum Jahresauftakt, die sich im zweiten Quartal und darüber hinaus fortsetzen sollten. Das weitere Kurspotenzial hänge allerdings maßgeblich von einer nachhaltigen Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums sowie von einer Entspannung der gegenwärtigen Gegenwinde – insbesondere im Geschäftsumfeld und bei den Wechselkursen – ab.
Fazit: Symrise kombiniert Kapitalrückkäufe mit einem moderat angehobenen Analysten-Kursziel, während die Kaufempfehlung zurückgenommen wird. Investoren sollten die Entwicklung der organischen Wachstumsdynamik und der Währungsbedingungen beobachten; die Rückkäufe bieten zwar operativen Rückhalt, ersetzen jedoch keine nachhaltige Trendwende im Kerngeschäft.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 87,95EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
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