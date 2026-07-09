Symrise intensiviert Rückkäufe – MWB hebt Kursziel auf 100 €, streicht Buy

Symrise intensiviert Rückkauf – MWB hebt Kursziel, dämpft aber Kaufempfehlung Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hat im Rahmen seines seit dem 2. Februar 2026 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Kalenderwoche vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 insgesamt 105.339 eigene Aktien zum gewichteten Durchschnittspreis von 89,1126 Euro erworben. Das dafür aufgewendete Volumen beträgt rund 9,39 Millionen Euro. Damit beläuft sich die kumulierte Zahl der seit Programmstart zurückgekauften Aktien auf 2.651.214 Stück. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Börsenplätze bzw. multilaterale Handelssysteme durch ein von Symrise beauftragtes Kreditinstitut; die Mitteilung führt einzelne Handelsplätze, Tagesmengen und Tagesdurchschnittspreise aus und dokumentiert einen leichten Anstieg der Durchschnittspreise gegen Monatsende (bis rund 91 Euro am 3. Juli). Für Anleger ist der Rückkauf in mehrfacher Hinsicht relevant: Kurzfristig wirkt er stützend auf den Aktienkurs durch Nachfrageeffekte und reduziert die frei handelbaren Aktien, langfristig kann er die Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie (EPS) verbessern. Zugleich ist ein andauerndes Rückkaufprogramm ein Signal des Managements, dass man die Aktie für unterbewertet hält oder überschüssige Liquidität effizient an die Aktionäre zurückgeben möchte. Symrise verweist zudem auf die vollständige Transparenz der Transaktionen auf der Investor-Website.

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