Alzchem mit US‑Großprojekt – Berenberg meldet über 10%‑Beteiligung

Zeitgleich verkündete Alzchem, seinen internationalen Expansionskurs im Verteidigungsbereich mit einem Großprojekt in den USA voranzutreiben. Für den Standort Bushy Park in South Carolina ist der Aufbau einer Nitroguanidin-Produktionsanlage vorgesehen. Die Investitionssumme wird mit rund 150 Millionen US-Dollar angegeben und soll maßgeblich durch Fördermittel der US-Bundesregierung sowie Unterstützung des Bundesstaates South Carolina und des Berkeley County getragen werden. Grundlage ist ein Vertrag zur Versorgung des US-Marktes mit einem sicherheitsrelevanten Vorprodukt für Treibladungen.

Die Alzchem Group AG hat an einem Tag zwei relevante Meldungen veröffentlicht, die sowohl die Kapitalverhältnisse als auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens betreffen. Zunächst gab die Investmentbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG in einer Stimmrechtsmitteilung bekannt, am 30. Juni 2026 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an Alzchem überschritten zu haben. Berenberg hält nach eigener Darstellung 1.037.987 Aktien beziehungsweise 10,20 % der Stimmrechte. Der Erwerb erfolgte aus eigenen Mitteln und diene der Absicherung von Derivatpositionen; er verfolge keine strategischen Interessen, keine Handelsgewinne und es bestehe keine Absicht, Vorstands- oder Aufsichtsgremien zu beeinflussen oder die Kapitalstruktur grundlegend zu verändern. Das Institut behält sich vor, seine Absicherungspositionen an den Derivaten im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs anzupassen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Alzchem betont, dass Vormaterialien weiterhin in Deutschland produziert werden, wodurch die deutsche Wertschöpfung und Beschäftigung gesichert bleiben. Die nächsten Schritte umfassen die Vertiefung des Front-End Engineering and Design (FEED), die Ausarbeitung der technischen Planung, die Erteilung regulatorischer Genehmigungen und die Endverhandlung des Regierungsvertrags. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, die Betriebsaufnahme für 2029 geplant.

Finanziell positioniert sich Alzchem nach eigenen Angaben solide: 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 562,1 Millionen Euro bei einem EBITDA von 116,5 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland, Schweden und Vertriebsniederlassungen in den USA, China und England.

In der Summe signalisieren die Meldungen eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit institutioneller Investoren sowie eine strategische Internationalisierung mit staatlich unterstützter Projektfinanzierung in einem sicherheitsrelevanten Marktsegment. Für Anleger dürften vor allem die Auswirkungen auf die Ertragskraft, die politische Eingebundenheit des US-Projekts und mögliche Volatilität durch Derivate-Hedging von Bedeutung sein.

Analysten werden nun bewerten, inwieweit die US-Investition die Margen und das Risikoprofil von Alzchem mittel- bis langfristig verbessert. Positiv ist die staatliche Förderung, die Kapitalrisiken mindert; konträr dazu steht eine stärkere Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen und dem US-Militärbedarf. Ebenso dürfte die Meldung über Berenbergs Absicherungshaltung kurzfristig zu erhöhter Kursvolatilität führen, ohne unmittelbare Kontrollveränderungen bei Alzchem anzudeuten. Investoren sollten Risiko und Chance im Portfolio auch sorgfältig abwägen.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 170,1EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar