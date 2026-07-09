Trump kippt weiter Öl ins Feuer

„Ich spreche eine kleine Warnung aus: Wir werden sie wahrscheinlich heute Nacht richtig hart treffen“, sagte der US-Präsident bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels in Ankara am Mittwoch.

Auch der deutsche Leitindex DAX geriet kräftig unter Druck. Im Tagesverlauf fiel er sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Damit droht der jüngste Anstieg auf neue Rekordstände im Nachhinein als Fehlsignal gewertet zu werden.

Die neuen Drohungen gegenüber Teheran belasteten den DAX zur Wochenmitte insgesamt um 2,23 Prozent. Der Index fiel auf 24.897 Punkte zurück und rutschte damit auf Tagesbasis wieder in seinen zuvor ausgebildeten Keil zurück. Gleichzeitig bewegt er sich nun in unmittelbarer Nähe seines 50-Tage-Durchschnitts.

Sollte dieser viel beachtete Durchschnitt in den kommenden Tagen nach unten durchbrochen werden, wäre dies zusammen mit der am Mittwoch entstandenen Kurslücke ein deutliches Warnsignal für die Börse. In diesem Fall könnte der DAX weiter bis zur unteren Begrenzung des Keils sowie zum 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 24.189 Punkten zurückfallen.

Erst wenn auch dieses Niveau unterschritten wird, müssten Anleger den Traum von einer Fortsetzung der Rekordjagd auf unbestimmte Zeit begraben. Für die kurzfristige Entwicklung des DAX dürfte deshalb vor allem der bevorstehende Wochenschlusskurs entscheidend sein.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.897 Punkten

VDAX wieder mit Aufwärtstendenz - Nervosität steigt

Fear& Greed Index bei 42 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 48 - Neutral MACD: 171 - Buy Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.101 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.786 / 24.480 / 24.203 und 23.968 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX wieder in Keil-Formation zurück - neutral! - Inverse SKS-Formation auf der Kippe - großes Kaufsignal wackelt! Ölknappheit weiter ein Problem! - USA-Iran-Konflikt wieder aufgeflammt! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (07. Juli 2026): Bei 17,12% (steigend) (Vortag: 16,20%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 25.200 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.770 Punkten. Kursziele bei 25.507 und 26.084 Punkten - AKTIV Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN10V9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,16 - 9,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.125,71 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.125,71 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.897,46 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.084 Punkte Hebel: 27,37 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8ZMZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,21 - 9,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.918,95 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.918,95 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.897,46 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,11 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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