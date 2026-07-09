Auf Konsolidierung einstellen

Die positiven Geschäftszahlen hatten viele Anleger allerdings bereits in den vergangenen Wochen eingepreist. Nach dem Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 48,75 Euro erreichte die Aktie schließlich ihr mittelfristiges Kursziel am 138,2-%-Fibonacci-Extension-Retracement bei 57,52 Euro.

Der Bonner Logistikkonzern DHL hat die Belastungen durch die US-Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump offenbar hinter sich gelassen. Nach vorläufigen Zahlen legte der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als zehn Prozent zu. Gleichzeitig profitierte das Unternehmen von seinem Sparprogramm, was zu einem deutlich höheren Gewinn führte.

Gleichzeitig signalisieren die viel beachteten Indikatoren MACD und RSI, dass die Aktie kurzfristig überkauft ist. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer gesunden Konsolidierung. Erste wichtige Unterstützungen liegen nun bei 53,16 Euro und darunter im Bereich von 50,50 Euro.

Nach einer dreiteiligen Konsolidierung könnte die Aktie anschließend einen neuen Anlauf auf die erweiterte Zielzone bei 62,96 Euro starten. Anleger mit bestehenden Long-Positionen sollten ihre Stopps nun enger nachziehen oder einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 54,90 Euro

Kursziel : 50,50 Euro

Renditechance via DU6Z7F : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL Group AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0992 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,95 - 1,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46,0078 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 46,0078 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,55 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6Z7F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,96 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,9673 Euro Basiswert: DHL Group AG KO-Schwelle: 64,9673 Euro akt. Kurs Basiswert: 55,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 50,50 Euro Hebel: 5,48 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.