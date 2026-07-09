Erfolgreich am 38,2 Prozent Fibo gedreht

Gelingt der Sprung über dieses Niveau, könnte die zuvor entstandene Kurslücke mit einem Anstieg auf 207,72 US-Dollar vollständig geschlossen werden. Anschließend wäre im Rahmen der laufenden Korrektur auch ein Anstieg bis 213,99 US-Dollar denkbar. Spätestens im Bereich von 220,00 US-Dollar sollten Anleger jedoch wieder mit verstärkten Gewinnmitnahmen rechnen.

Trotz einiger zwischenzeitlicher Rückschläge bis in die Nähe des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 189,05 US-Dollar konnte sich die vergleichsweise sehr liquide NVIDIA-Aktie im Bereich der zweiten wichtigen Fibonacci-Unterstützung bei 38,2 % stabilisieren. Von dort aus startete sie eine Gegenbewegung und steuert nun zunächst den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 203,47 US-Dollar an.

Ein Ausbruch über den aktuellen Abwärtstrend würde zudem das charttechnische Bild einer bullischen Flagge bestätigen und die Chancen auf weiter steigende Kurse verbessern. Fällt die Aktie dagegen unter den 200-Tage-Durchschnitt, könnte dies den Weg in Richtung 178,02 US-Dollar ebnen.

Unabhängig von den kurzfristigen Kursschwankungen sprechen die anhaltend hohe Nachfrage nach Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz sowie die angekündigten milliardenschweren Investitionen in diesem Sektor dafür, dass das Interesse der Anleger an dem US-Chiphersteller auch mittelfristig hoch bleiben dürfte.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 203,50 US-Dollar

Kursziele : 207,72, 213,99 und 220,00 US-Dollar

Renditechance via DN0FNS : 130 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FNS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,19 - 1,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,1769 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 189,1769 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 202,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 220,00 US-Dollar Hebel: 14,79 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN18LF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,34 - 1,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 217,4975 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 217,4975 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 202,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,01 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.